Nieuwe staatssecretaris Alexandra van Huffelen kan met strakke hand toeslagenstelsel hervormen

Alexandra van Huffelen Beeld ANP

‘Het enige moment waarop Alexandra echt vrij is, is als ze zomers met haar man Herman voor twee weken op de tandem stapt. Dan gaat de mobiel uit en trappen ze met gemak 100 kilometer per dag. Typisch Alexandra: altijd de vaart erin willen houden.’ Zo omschreef Rogier van Huffelen zijn zus in 2018 in het Financieele Dagblad.

Zondag lekte uit dat de 51-jarige Alexandra van Huffelen de eerste vrouwelijke staatssecretaris op het ministerie van Financiën wordt. Samen met Hans Vijlbrief moet ze de Belastingdienst vlot trekken.

Van Huffelen zal zich onder meer ontfermen over de duizenden gedupeerde ouders die door de Belastingdienst ten onrechte werden beschuldigd van gesjoemel met kinderopvangtoeslag. Deze toeslagenaffaire kostte haar voorganger, Menno Snel, eind vorig jaar de kop. Ook moet de bestuurskundige, die sinds 1989 lid is van D66, een begin maken met de hervorming van het huidige, ingewikkelde toeslagenstelsel.

Harde hand

Tot deze week was Van Huffelen algemeen directeur van het Amsterdamse vervoerbedrijf GVB, een taaie organisatie die ze met strakke hand leidde. Ze begon zes jaar geleden bij het GVB. Het vervoersbedrijf koos voor haar vanwege haar bestuurlijke en commerciële ervaring. Haar komst resulteerde volgens de Amsterdamse krant Het Parool in 2016 tot spanningen binnen de directie.

Haar broer, die zelf klinisch psycholoog is, omschreef zijn zus in het FD als een snelle denker, en als ‘iemand met een tomeloze interesse in de wereld’. Maar, stelde hij in hetzelfde interview, als er sprake is van ‘weerstand binnen een team’, is zijn zus ‘soms geneigd nog iets harder aan mensen te trekken’.

Binnen het GVB klinkt met name waardering voor Van Huffelens politieke antenne en haar betrokkenheid bij het personeel op de werkvloer. ‘Ze is zeer begaan met haar werk. In 2017 werd een aantal buschauffeurs overvallen. Zoiets raakt haar echt. Dan gaat ze bij die medewerkers langs om met ze te praten’, aldus haar broer in het FD.

Kwaliteit van leven

Onder haar leiding maakte het vervoersbedrijf in de afgelopen jaren onder meer een duurzaamheidsomslag: in 2025 moet de GVB volledig uitstootvrij werken. Zelf omschrijft Van Huffelen zich als iemand die zich graag inzet voor onderwerpen ‘die van grote invloed zijn op de kwaliteit van ons leven’. Zo zat ze ook samen met de NS aan de klimaattafels, om voor het Klimaatakkoord te onderhandelen namens de openbaarvervoersbedrijven.

Sinds vorig jaar combineerde Van Huffelen haar werk bij het GVB met een zetel in de Eerste Kamer. Daar was ze namens D66 onder meer woordvoerder op het gebied van financiën. Eerder werkte ze voor Essent, en tussen 2010 en 2014 was ze wethouder Duurzaamheid, Binnenstad en Buitenruimte in Rotterdam.