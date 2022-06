Nieuwe SER-voorzitter Putters kan aan de slag met het opgeleefde poldermodel

Kim Putters, de nieuwe voorzitter van de Sociaal Economische Raad.

Van huis uit is Putters wetenschapper, hoogleraar in het bestuur van de gezondheidszorg in Rotterdam. Daarnaast was hij lid van de Eerste Kamer voor de PvdA. Bekend is Putters geworden toen hij in 2013 directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau werd. Dat onderzoekt hoe het cultureel en sociaal met Nederland gaat.

In die rol ontpopte Putters zich, volgens de Volkskrant, tot invloedrijkste Nederlander. Hij maakte de kansenongelijkheid in Nederland tot kernthema van het SCP-onderzoek. Zelf is Putters een voorbeeld van emancipatie. Als zoon van een binnenvaartschipper klom hij op van de mavo tot de universiteit, en zoiets gunt hij iedereen: de mogelijkheid te woekeren met je talenten.

Dat leverde spraakmakende publicaties op. Werkt de overheid nog als hoeder van kwetsbaren? Zo stelde het SCP in 2019 vast dat de Participatiewet niet goed functioneerde voor de mensen waarvoor die bedoeld is, zoals mensen die van jongs af aan een handicap hebben en daardoor niet aan het werk komen.

Als SCP-directeur werd Putters in 2017 al lid van de Sociaal-Economische Raad. Die raad bestaat uit drie groepen met afvaardigingen van vakbeweging, van werkgevers en onafhankelijke deskundigen, de kroonleden. De kroonleden worden door het kabinet benoemd, maar het SCP, het Centraal Planbureau en De Nederlandsche Bank sturen sowieso een afgevaardigde. Daarnaast benoemt het kabinet ervaren oud-politici en wetenschappers als kroonlid.

Hart van de polder

De SER is de belichaming van het Nederlandse poldermodel. Sinds 1950 adviseert de raad over uiteenlopend sociaal en economisch beleid. De idee is dat een gezamenlijke analyse van een probleem, gevolgd door een unaniem advies over de oplossing, gedragen door de sociale partners én de onafhankelijke kroonleden, draagvlak biedt voor succesvol kabinetsbeleid.

De praktijk is vaak weerbarstiger. In de politiek worden SER-adviezen nog wel eens opgevat als dictaat waarbij de rekening over de schutting wordt gegooid naar de staatskas. Neem het advies over de hervorming van de arbeidsongeschiktheidswetgeving uit 2002. Dat ging alsnog mis toen het kabinet de uitwerking aanscherpte en de vakbeweging toch nog – vergeefs – in het geweer kwam. Het resulteerde in 2004 in de grootste vakbondsdemonstratie ooit.

Dat was ook het begin van een kille periode in de verhouding tussen enerzijds de vakbeweging en anderzijds werkgevers en kabinet. Herhaaldelijk werd het poldermodel bijna dood verklaard. De coma duurde tot 2013. Toen had het kabinet-Rutte II de steun van vakbeweging en werkgevers nodig voor de hervormingsplannen om Nederland uit de financiële crisis te helpen.

De andere kampen hadden ook redenen om elkaar weer op te zoeken. De vakbeweging, de FNV voorop, verkeerde in crisis door voortdurende interne ruzies over de toekomst van pensioenen. En werkgevers wilden graag arbeidsrust en politieke stabiliteit in woelige economische tijden.

Hamers erfenis

Dat akkoord over de hervormingen werd in 2013 weliswaar buiten de SER gesloten, maar werkte daar wel door in de verhoudingen. Het begin van de echte doorbraak binnen de raad was de benoeming van PvdA-Kamerlid Mariëtte Hamer tot voorzitter. Van huis uit een vergadertijger ontpopte zij zich tot een uiterst succesvol voorzitter. Zij slaagde er gaandeweg in om baanbrekende, unanieme adviezen over het pensioenstelsel en de regels rond werk – de arbeidsmarkt – vast te stellen. Het koortsachtige polderoverleg over corona en de aanpak van de economische gevolgen deed de rest: de polder functioneert weer.

Dat is de erfenis die Putters straks, als hij officieel aantreedt, aantreft. Zijn voordeel is dat hij de laatste vijf jaar zelf als kroonlid heeft meegemaakt. Hij kent de verhoudingen, weet waar hij aan begint. En hij kent de thema's. Eigenlijk komen alle onderwerpen waarnaar hij bij het SCP onderzoek deed, bij de SER weer aan bod. Van kansenongelijkheid en de gevolgen van de coronacrisis, de woningmarkt, de energietransitie, het onderwijs, de aardbevingsschade in Groningen tot het toeslagenschandaal.

De motivatie die Putters meeneemt vanuit het SCP past daar wonderwel bij, steeds draaiend om die ene vraag: functioneert de overheid nog wel als hoeder van de zwaksten, de kwetsbaren in de samenleving? Lukt het nog om hen een duwtje in de rug te geven?

Wat hem parten kan spelen is de conjunctuur. De verhouding tussen vakbeweging en werkgevers staat al op scherp door de krapte op de arbeidsmarkt en de torenhoge inflatie. Als dat nog even zo blijft, en het kabinet de koopkracht niet stut, dreigen torenhoge looneisen van de vakbeweging. Dan neemt de spanning in het SER-gebouw vanzelf toe en zal al snel veel van Putters bemiddelende kwaliteiten worden gevraagd.