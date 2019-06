Nieuwe Russische wet: als je de autoriteiten beledigt, riskeer je een boete of celstraf

Een 22-jarige Russin zocht een mooi decor voor een reggaetondansje op Instagram. Niet eenvoudig te vinden in haar woonplaats Brjansk, een provinciestad vol grijze Sovjetarchitectuur. Haar keus viel op een massieve witte ster boven op een heuvel, een monument voor oorlogsslachtoffers van een slag tegen de nazi’s.

De Russische autoriteiten zijn actief mensen aan het vervolgen onder een nieuwe wet die het strafbaar stelt om ‘onfatsoenlijke’ berichten te verspreiden. Wie ‘oneerbiedigheid’ toont voor ‘de maatschappij, het land, Ruslands officiële staatssymbolen, de grondwet of de autoriteiten’, riskeert geldboetes tot honderdduizend roebel (1.400 euro) en, bij herhaling, gevangenisstraffen tot 15 dagen.

Een man uit Novgorod die president Poetin uitschold in een berichtje op het Russische sociale medium VKontakte kreeg een boete van 420 euro. Beeld Reuters

Veroordelingen tijdens de eerste drie maanden van de wet tonen dat rechtbanken die begrippen breed interpreteren. De danseres uit Brjansk heeft oneerbiedigheid getoond voor de maatschappij, zo staat in de uitspraak. Een man uit Novgorod die president Poetin uitschold in een berichtje op het Russische sociale medium VKontakte, kreeg een boete van 420 euro voor het krenken van de autoriteiten. En in Archangelsk wordt een criticus van de gouverneur vervolgd, omdat hij scheldwoorden gebruikt zou hebben gebruikt in berichtendienst Telegram – hij nam deel aan aanhoudende protesten tegen de komst van vuilnisverwerking.

Mensenrechtenorganisaties vreesden al dat de autoriteiten de wet zouden gebruiken om critici te vervolgen. Critici zijn er steeds meer: de populariteit van president Poetin is op het laagste niveau in 15 jaar en het aantal protesten neemt toe. Die richten zich niet direct tegen president Poetin, maar vaak tegen lokale wetgevers, zoals bij recente demonstraties tegen de bouw van een orthodoxe kerk in het centrum van Jekaterinenburg en tegen de komst van Moskous vuilnis in Archangelsk.

Verslag doen van de vervolgingen is voor Russische nieuwsorganisaties niet makkelijk. Twee lokale nieuwssites werden tijdelijk door de Russische veiligheidsdienst FSB geblokkeerd, omdat ze berichtten over een man die Poetin uitgemaakt had voor ‘flikker’ in een graffiti-boodschap.

De veroordeelde danseres uit Brjansk gaf haar schuld donderdag toe, maar zei dat het haar bedoeling niet was om oorlogsslachtoffers te beledigen. Dansen is haar hobby en ze wilde gewoon een mooie video opnemen op een mooie locatie.