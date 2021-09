Nieuwe Russische aanklacht kan Navalny nog eens tien jaar achter de tralies houden

Oppositieleider Navalny tijdens zijn rechtszaak in Moskou, in februari Beeld EPA

Navalny wordt ervan beschuldigd dat hij een ‘extremistische organisatie’ heeft opgericht: de anti-corruptieorganisatie FBK. Ook Leonid Volkov, het hoofd van zijn politieke organisatie, en voormalig FBK-directeur Ivan Zjdanov werden daarvoor aangeklaagd.

Daarnaast werden nog zes naaste medewerkers van Navalny, onder wie Ljoebov Sobol en Roeslan Sjaveddinov, aangeklaagd wegens hun werk voor het FBK. Navalny’s anti-corruptieorganisatie haalde zich de woede van de autoriteiten op de hals met een reeks onthullingen over corruptie in regeringskringen.

Het Kremlin stoorde zich vooral aan de video van Navalny over het enorme paleis dat president Poetin voor zichzelf zou hebben laten bouwen aan de kust van de Zwarte Zee. ‘Poetins paleis’, zoals het werd genoemd, zou ruim een miljard euro hebben gekost. Navalny's video werd door tientallen miljoenen Russen bekeken op zijn YouTube-kanaal.

FBK publiceerde eerder al verscheidene onderzoeken waarin naaste medewerkers van Poetin aan de schandpaal werden genageld, onder wie voormalig premier Dmitri Medvedev. Hij zou een reeks luxueuze villa’s bezitten die formeel op naam stonden van een charitatieve organisatie.

De meeste medewerkers van Navalny, onder wie Volkov, Zjdanov en Sobol, waren de afgelopen tijd al naar het buitenland uitgeweken omdat zij de bui zagen hangen. Ook Navalny’s gezin zit uit veiligheidsoverwegingen in het buitenland, al bezoekt zijn vrouw Joelia hem regelmatig in het strafkamp.

Media

De nieuwe aanklachten tegen Navalny en zijn medewerkers maken deel uit van een offensief van het Kremlin om alle oppositie tegen president Poetin met wortel en tak uit te roeien. De afgelopen tijd heeft ook een hele reeks onafhankelijke media het stempel ‘buitenlands agent’ gekregen, waardoor zij nauwelijks nog kunnen opereren in Rusland. Veel adverteerders trekken zich terug uit angst dat ook zij in het vizier van het Kremlin zullen komen.

Navalny zelf zit sinds maart vast in een kamp op ongeveer 100 kilometer van Moskou. Hij werd daarheen gestuurd, omdat hij zich enkele maanden niet had gemeld bij de politie. Dat was onmogelijk omdat hij destijds in een Berlijns ziekenhuis lag, na een poging hem te vergiftigen– vermoedelijk het werk van de Russische geheime dienst.

Eerder dit jaar liet Navalny al vanuit zijn strafkolonie weten dat de autoriteiten aan nieuwe aanklachten tegen hem werkten. ‘Dus denken jullie niet dat ik hier gewoon maar in mijn cel zit, thee drink en zit te niksen’, reageerde hij sarcastisch op de nieuwe aanklachten. ‘Mijn machtige misdaadsyndicaat groeit. Ik pleeg steeds meer misdaden. En meer en meer rechercheurs houden zich bezig met mij in plaats van met flauwekul als moorden, overvallen en ontvoeringen.’