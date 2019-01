Nieuwe richtlijnen moeten stuwmeer aan claims van aardbevingsschade in Groningen doen verdwijnen

Het afhandelen van aardbevingsschade als gevolg van de gaswinning in Groningen wordt vereenvoudigd. Nieuwe instructies moeten ertoe leiden dat het stuwmeer van ruim 16 duizend onbehandelde claims wordt weggewerkt.

De overheid nam de schadeafhandeling vorig jaar over van de Nederlandse Aardolie Maatschappij. Daarvoor werd een nieuw loket opgericht: de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TMCG). De belofte was dat dit loket schades ruimhartig en voortvarend zou afhandelen.

Maar daar kwam nog weinig van terecht: het aantal openstaande dossiers liep juist op. De TMCG had last van opstartproblemen en een gebrek aan inspecteurs. Van hen zijn er inmiddels genoeg, ruim honderd. Maar ook de richtlijnen waren vaak vaag, zegt woordvoerder Jouke Schaafsma van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen.

Leidend bij het toekennen van schadeclaims is het ‘wettelijk bewijsvermoeden’. Waar het vermoeden bestaat dat schade door gaswinning is ontstaan, wordt die schade vergoed. Maar in het onderliggende wetsartikel staan veel termen die niet eenduidig zijn en vaak tot gesteggel leiden, aldus Schaafsma. ‘Wat is ‘redelijkerwijs’? Dat staat nergens uitgelegd, en dus ontstaat daar discussie over. Als je echt voortvarender wilt gaan werken, kun je al die discussies niet gebruiken.’

De TCMG vroeg daarom vijf deskundigen aanbevelingen te doen voor ‘praktische en concrete handvatten’. De belangrijkste is dat het bewijsvermoeden alleen kan worden weerlegd als de deskundige ‘een ‘evident en aantoonbaar’ andere oorzaak van de schade motiveert.

Met de geografische locatie van claims wordt ook een ander aspect van voortdurend dispuut getackeld. Kunnen scheuren ver van een epicentrum ook door een beving of bodemdaling veroorzaakt zijn? De deskundigen stellen nu vast dat het bewijsvermoeden van toepassing is bij schade aan gebouwen gesitueerd boven het Groninger gasveld of de gasopslag Norg (Drenthe) en tot zes kilometer daarbuiten. Verder weg geldt het vermoeden alleen als de bodem aantoonbaar heeft getrild.

De commissie sluit ook bepaalde types schade uit voor vergoedingen. Het gaat daarbij om schade zoals ‘verkleuring, vlekvorming, afbladderen van verfwerk, loslaten/onthechten van verf-/kitwerk, veroudering, verwering en krimpscheuren ín materialen’.

De adviezen van de hoogleraren in de rechten en ingenieurs worden meteen overgenomen. De nieuwe werkwijze moet ervoor zorgen dat claims sneller worden afgehandeld en er minder vaak discussie ontstaat over het advies van de inspecteur. Ondertussen zijn ook drie bouwbedrijven geschoold om schades op te nemen.

‘We kunnen het niet garanderen, maar nu zijn alle voorwaarden geschapen om aan het einde van dit jaar de openstaande schadedossiers te hebben weggewerkt’, zegt Schaafsma. De commissie nam in de afgelopen week 225 besluiten, terwijl er 157 nieuwe schademeldingen bijkwamen. ‘Het zijn nog niet de aantallen die we willen, maar de kentering is zichtbaar.’ Inmiddels is er ruim 10 miljoen euro aan vergoedingen toegekend.