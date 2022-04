Nieuwe richtlijn: uit huis geplaatste kinderen kunnen ook na een jaar nog terug naar hun ouders

Gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire lopen mee in de Mars met de Moeders. Met de mars willen de ouders aandacht vragen voor het toeslagenschandaal, waar nog geen oplossing voor gevonden is. Beeld ANP

De koerswijziging van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), dat de richtlijnen opstelt samen met de beroepsverenigingen, is belangrijk voor de ongeveer 420 kinderen van gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire die uit huis zijn geplaatst en nog gescheiden van hun ouders leven. Sinds vorige week staat voor hen een ondersteuningsteam van de overheid klaar. In totaal wonen in Nederland zo'n 46 duizend kinderen in pleeggezinnen of instellingen, van wie ruim 20 duizend door tussenkomst van de kinderrechter.

Per gezin bepalen wat mogelijk is

Het nieuwe uitgangspunt is dat per gezin moet worden bepaald wat mogelijk is, zonder nog langer een algemeen geldende strikte termijn te hanteren. Al voor de officiële nieuwe richtlijn er is, naar verwachting na de zomer, is het al de bedoeling dat de aanvaardbare termijn minder strikt wordt gehanteerd.

De term ‘aanvaardbare termijn’ werd in 2015 opgenomen in het Burgerlijk Wetboek, om te voorkomen dat kinderen na een uithuisplaatsing te lang in onzekerheid bleven over waar ze zouden opgroeien. Als nationaal kenniscentrum stelde het NJi op basis van wetenschappelijke inzichten en praktijkervaring twee termijnen op: maximaal een half jaar voor hele jonge kinderen tot 5 jaar oud, en maximaal een jaar voor kinderen van 5 jaar en ouder. Hoewel de termijnen ‘indicatief’ zijn, stond er ook stellig: ‘Als het binnen deze termijn niet mogelijk is om de omstandigheden voldoende te verbeteren, dan is een permanente uithuisplaatsing noodzakelijk.’

Zo’n maximale termijn spoort de hulpverlening aan om zo snel mogelijk te werken aan de terugplaatsing van kinderen bij hun ouders, was het idee. Maar zo pakte het niet altijd uit. Onder ouders is de richtlijn berucht: vaak voordat ze een kans hadden gekregen de thuissituatie te verbeteren, oordeelde de rechter al op grond van het overschrijden van de aanvaardbare termijn dat hun kinderen niet meer naar huis konden.

Door wachtlijsten werkt de oude richtlijn in het nadeel van ouders

‘Het strikt hanteren van die termijn is niet wenselijk. Met de huidige lange wachtlijsten voor jeugdhulp en een tekort aan jeugdbeschermers werkt de richtlijn te veel in het nadeel van de ouders en kinderen’, zegt ontwikkelingspsycholoog Karlijn Stals van het NJi. ‘Ook als er in die tijd nog te weinig ondersteuning voor het gezin was geweest, kon de termijn gebruikt worden als argument om kinderen niet meer terug te laten gaan naar huis. De richtlijn is bedoeld als een instrument, niet als een wet. Daarom herzien we die richtlijn.’

‘Een termijn mag nooit het enige argument zijn om een kind niet terug te plaatsen’, aldus NJi-directielid Rutger Hageraats. ‘De aansporing blijft om zo snel mogelijk te werken aan terugkeer en duidelijkheid te scheppen.’ Het NJi heeft hierover al contact gehad met het ondersteuningsteam voor toeslagenouders. Jeugdzorgdeskundige Peter Dijkshoorn pleitte al eerder voor verruiming van de aanvaardbare termijn, om dit team en de jeugdbeschermers meer armslag te geven bij de pogingen ouders en hun kinderen te herenigen.

Stals wil wel de verwachtingen van ouders temperen dat uit huis geplaatste kinderen nu meteen terug naar huis kunnen. ‘Het uitgangspunt blijft: wat is de beste plek voor een kind. Die afweging is hartstikke ingewikkeld. Terugplaatsing is wel heel lastig als het kind bijvoorbeeld al vijf jaar uit huis is.’

Universitair docent Joost Huijer, gespecialiseerd in familierecht, vindt het een ‘uitstekend idee om soepeler om te gaan met de aanvaardbare termijn’. ‘We moeten weg van het denken in termijnen, je moet kijken hoe het met het kind gaat.’ Maar met andere deskundigen waarschuwt ook hij voor te hoog gespannen verwachtingen. ‘Ook al zou blijken dat er fouten zijn gemaakt en dat de ouders nu in staat zijn hun kinderen op te voeden. Als er zoveel jaren zijn verstreken, kun je dan nog een kind weghalen als dat is gehecht in een pleeggezin? Dan kan het terugdraaien van een uithuisplaatsing niet in het belang zijn van het kind. Dat is tragisch.’