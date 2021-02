Nieuwe rekenmethode: aantal gezette vaccinaties in Nederland opeens 50 procent hoger

Een vaccinatielocatie in aanbouw, in de Utrechtse Jaarbeurs. Beeld ANP

Hoe dat kan? Een woordvoerder van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) legt het uit. Het aantal prikken dat de GGD’s zetten, wordt volgens hem accuraat doorgegeven, dat zijn er ruim 152 duizend. Maar de ziekenhuizen zouden nu wat trager zijn met het doorgeven van de tweede prikken. Die zijn de ziekenhuizen sinds deze week aan het zetten bij de ongeveer 46 duizend medewerkers in de acute zorg, die drie weken geleden hun eerste prik hebben gekregen. In totaal zijn daar volgens de nieuwe telling bijna 80 duizend prikken gezet.

Maar het grote verschil in het oude en nieuwe aantal vaccinaties zit ’m vooral in het aantal prikken dat is gezet in de verpleeghuizen en gehandicapteninstellingen. Volgens de oude berekening waren dat er een kleine 17 duizend. ‘Maar dat zijn er in werkelijkheid veel meer, bijna 90 duizend’, zegt de woordvoerder.

Het eerdere getal was gebaseerd op het aantal prikken dat de instellingen in de langdurige zorg zelf moesten doorgeven, maar dat bleek een omslachtig systeem. Nu rekent het ministerie met het aantal naar de verpleeghuizen vervoerde doses vaccin.

‘Dat is na verwerking nog slechts vier dagen houdbaar’, zegt de woordvoerder. ‘Dat aantal delen we dan door vier en verdelen we over de vier dagen dat het nog gebruikt kan worden, minus de spillage.’

Op stoom

Minister De Jonge ligt zwaar onder vuur vanwege het trage tempo waarmee de Nederlandse vaccinatiecampagne op gang komt. In Europa bungelt Nederland onderaan de lijstjes. Daarom komt het de minister nu goed uit dat het cijfer iets wordt opgekrikt. ‘Maar dat is niet de reden dat de rekenmethode nu is aangepast’, verzekert zijn woordvoerder. ‘We wilden gewoon de cijfers accurater presenteren.’ De woordvoerder wil wel benadrukken dat de vaccinatiecampagne nu echt op stoom komt. Komende week, van maandag tot en met zondag, worden een kwart miljoen prikken gezet.