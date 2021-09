Nieuwe regering Afghanistan bestaat uit oudgedienden en is dus allesbehalve inclusief

Taliban-woordvoerder Zabihullah Mujahid dinsdag op de persconferentie waar de samenstelling van de nieuwe regering bekend werd gemaakt. Beeld AFP

Regeringsleider wordt Mullah Hasan Akhund, voorheen een vertrouweling van de overleden oprichter van de Taliban, Mullah Mohammad Omar. Akhund is hoofd van de Rehbari Shura, de leiderschapsraad van de Taliban. In de eerste regeerperiode van de beweging (1996-2001) was hij vicepremier.

Het is enigszins een verrassing dat Akhund premier wordt en niet Mullah Baradar, de voorzitter van de politieke commissie van de Taliban die in Qatar onderhandelde met de Verenigde Staten. Baradar wordt vicepremier.

Een opmerkelijke benoeming is verder die van Serajuddin Haqqani als minister van Binnenlandse Zaken. Deze zoon van een vroegere mujahedinleider leidt het machtige Haqqani-netwerk binnen de Taliban en wordt beschouwd als een man van de harde lijn. Hij staat op de Amerikaanse lijst van gezochte terroristen. De Haqqani-groep wordt verantwoordelijk gehouden voor veel van de bloedigste aanslagen de afgelopen jaren in Afghanistan.

Volgens Talibanwoordvoerder Zabihullah Mujahid, die de namen van 33 bewindslieden bekendmaken, zullen nog meer benoemingen volgen. Gezocht wordt nog naar ‘meer gekwalificeerde mensen en kandidaten uit andere delen van het land’. De meeste ministers komen uit het zuiden van Afghanistan.

Demonstraties

Opnieuw is dinsdag gedemonstreerd tegen de nieuwe Afghaanse machthebbers. Dat gebeurde in Herat en in de hoofdstad Kabul. In Herat zouden twee mensen zijn omgekomen toen Talibanstrijders het vuur openden. Op sociale media zijn filmpjes te zien van een vooral uit in het zwart geklede vrouwen bestaande menigte betogers.

In Kabul betoogden honderden mensen, voor het merendeel vrouwen, bij het Pakistaanse consulaat. Ze riepen leuzen als ‘Leve het verzet’ en ‘Dood aan Pakistan’. Het buurland wordt er door tegenstanders van de Taliban van beschuldigd het neerslaan te hebben gesteund van de laatste verzetshaard, die in de Panjshirvallei.

Talibanstrijders schoten in de lucht om de menigte te verspreiden. Tijdens de betoging werden veertien journalisten, onder wie buitenlanders, gearresteerd en enkele uren vastgehouden. Een van de Afghaanse verslaggevers werd geslagen met zijn eigen microfoon. Van een journalist van de lokale zender Tolo TV werd alle apparatuur in beslag genomen. Na zijn vrijlating kreeg hij echter alles terug, inclusief de opnamen van de demonstratie.