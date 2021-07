Nieuwe regels voor vakantiegangers: verplicht testbewijs na terugkeer, maar code oranje vervalt

Een jongen ondergaat een schietpartij met waterpistool op Lowlands 2010. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De demissionaire premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zeiden na het kabinetsberaad dat is besloten tot een andere aanpak van reizen binnen de EU. Om meer duidelijkheid te geven aan vakantiegangers, krijgen alle EU-landen de code groen of geel. De code oranje vervalt. Dit is mogelijk vanwege de stijgende vaccinatiegraad in Europa en omdat de druk op ziekenhuizen in de meeste Europese landen vooralsnog beheersbaar is. Landen kunnen wel zelf eisen stellen aan vakantiegangers uit Nederland. De reisbranche drong al langer aan op meer duidelijkheid over de kleurcodes.

Daar staat tegenover dat iedereen van 12 jaar en ouder die vanaf 8 augustus van vakantie terugkeert uit een ‘geel buitenland’ en niet volledig is gevaccineerd of geen herstelbewijs heeft, een negatieve testuitslag moet kunnen tonen.

Ook autoreizigers

Dat geldt voor alle manieren van reizen, dus ook met de auto. Het bewijs kan de QR-code zijn of een herstelbewijs, maar wie dat niet heeft, moet zich voor vertrek laten testen (antigeen of PCR). Autorijders kunnen mobiele controles en boetes bij overtreding verwachten. De Jonge: ‘Net als wanneer uw caravan te zwaar beladen is.’ De boete is 95 euro per persoon. Vooral voor gezinnen met kinderen, die vaak nog niet volledig zijn gevaccineerd, kan het een uitdaging worden in een geel land een testlocatie te vinden.

Nederlanders die terugkeren uit landen als Frankrijk en Spanje zullen naar verwachting onder het testregime vallen, omdat die landen per dinsdag vermoedelijk nog geel kleuren. Landen als Italië en Duitsland staan voorlopig nog op groen.

Ongeacht de vakantiebestemming onderstreept het kabinet het advies aan iedereen, volledig gevaccineerd of niet, om zich na thuiskomst te laten testen. ‘Je kunt allemaal het virus in je koffer hebben meegenomen’, aldus De Jonge. Wie niet volledig is gevaccineerd, moet zichzelf ook nog testen op de vijfde dag na terugkeer. Dat kan bij de GGD of met een zelftest. De Jonge: ‘Een mogelijke opleving van het virus richting het najaar moeten we dempen.’

De bewindsman memoreerde dat in de EU inmiddels meer dan de helft van de volwassenen volledig is gevaccineerd. In Nederland is dat bijna 60 procent, 83 procent heeft een eerste prik gehad. Als dit tempo doorzet, is voor 1 september iedereen die dat wil volledig gevaccineerd. Volgens De Jonge is er ruimte om de groep 12- tot 17-jarigen die na 16 augustus een tweede prik zou krijgen, eerder volledig te vaccineren. ‘Zo zijn zij klaar voor het nieuwe schooljaar. Dat biedt heel veel meer veiligheid.’

Meerdaagse festivals

Zoals min of meer verwacht verlengt het kabinet het verbod op meerdaagse evenementen met overnachting tot 1 september. Met name voor het immens populaire festival Lowlands is deze verlenging een domper. Omdat Lowlands drie dagen duurt en testen maar 24 uur (antigeen) of 48 uur (PCR) geldig zijn, zou de festivalorganisatie een omvangrijke infrastructuur voor hertesten moeten opzetten. ‘Dat bleek logistiek niet goed mogelijk’, aldus Rutte. Volgens hem vroeg de evenementensector zelf om duidelijkheid. Door het verbod van het kabinet kunnen Lowlands en andere festivals, zoals Down the Rabbit Hole en Mysteryland, een beroep doen op de garantieregeling van de overheid.

‘De daling van het aantal besmettingen is ingezet’, zei Rutte. ‘Dat is goed nieuws. Maar omdat de stijging van de ziekenhuisopnames nog doorzet, blijft het spannend.’ Het Outbreak Management Team brengt vrijdag een nieuw advies uit. Het kabinet geeft volgende week maandag weer een tussenstand en komt tijdens een persconferentie op 13 augustus met een ‘integrale afweging’ van het coronabeleid.