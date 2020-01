Nieuwe premier Rusland heeft zijn ministers: Poetins vaste krachten blijven, met twee opvallende afwezigen

De nieuwe Russische premier, Michaïl Misjoestin (L), met president Vladimir Poetin, voor aanvang van de ministerraad dinsdag. Beeld AP

Minister van Buitenlandse Zaken blijft Sergej Lavrov, net als in de afgelopen 16 jaar. De andere Sergej, Poetins vakantiemaatje Sergej Sjojgoe, blijft minister van Defensie.

De Russische regering nam vorige week ontslag na Poetins aankondiging om het Russische staatsbestel overhoop te gooien. Poetin tuigt een bestel op waarin hij aan de macht kan blijven na 2024, het jaar waarin hij tegen een termijnlimiet oploopt. Hij kan dan waarschijnlijk voorzitter worden van de Staatsraad, een adviesorgaan dat na Poetins voorgenomen grondwetswijzigingen ‘de hoofdrichting van binnenlands en buitenlands beleid zal bepalen’.

Grootste verrassing in de nieuwe regering is het ontbreken van de conservatieve cultuurminister Vladimir Medinski. Onder hem nam censuur en zelfcensuur toe: kritiek of grapjes over alleenheersers uit de Russische geschiedenis zijn gevaarlijk geworden. Zijn opvolger, de strenggelovige Olga Ljoebimova, lijkt nog meer waarde te hechten aan ‘de verdediging van Ruslands symbolen’. Ze staat bekend om het verbieden van de zwarte komedie The Death of Stalin – de film zou een westerse poging zijn om verdeeldheid te zaaien onder de Russische bevolking over dictator Jozef Stalin.

Ook opvallend is het ontbreken van Ruslands ‘teflonminister’ Vitali Moetko. Jarenlang kwam hij overal mee weg. Als sportminister runde hij volgens internationale dopingonderzoekers jarenlang een staatsdopingprogramma. Sportnatie Rusland stortte in elkaar, maar in plaats van Moetko te ontslaan, promoveerde Poetin hem tot vicepremier. Nu ligt hij er dan toch uit.

De Russische premier Michaïl Misjoestin tijdens een bespreking met Dimitri Medvedev, daags nadat bekend werd dat Misjoestin zijn opvolger werd. Beeld Reuters

Poetins voorgenomen grondwetswijzigingen gaan gepaard met een razendsnelle herschikking binnen de Russische macht. Premier Dmitri Medvedev is verplaatst naar vicevoorzitter van de Veiligheidsraad. Poetin liet hem opvolgen door de onbekende directeur van de Belastingdienst, Michaïl Misjoestin. Ook buiten de regering vinden opmerkelijke wisselingen plaats. De president ontsloeg zijn hondstrouwe procureur-generaal Joeri Tsjajka (binnen de oppositie bekend wegens beschuldigingen van corruptie) en gaf hem na 14 jaar een nieuwe functie binnen het presidentieel apparaat.

Wat die posities voorstellen in het nieuwe staatsbestel zal duidelijk worden zodra Poetins grondwetswijzigingen uitgewerkt zijn. De oppositie heeft een grote demonstratie aangekondigd op 29 februari tegen Poetins plannen. De demonstratie is volgens oppositiepoliticus Ilja Jasjin gericht tegen Poetins ‘heerschappij tot zijn dood’.