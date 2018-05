Nieuwe premier Maleisië: opvolger krijgt gratie van de koning

Nieuwe man achter tralies?

Volkskrant-correspondent Michel Maas beschreef eerder al waarom de vrijlating van Anwar Ibrahim eraan zat te komen. Najib neemt binnenkort wellicht Anwar's plek achter de tralies in, vanwege zijn aandeel in een corruptieschandaal. Najib zal zich zo goed als zeker moeten verantwoorden voor zijn rol in een van de grootste corruptieschandalen van de wereld: het ‘1MDB-schandaal’.