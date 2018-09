Nieuwe politie-cao na maandenlange onderhandelingen: meer loon, maar ook ‘herstel van vertrouwen’

Terwijl de breedgeschouderde vakbondsbaas Gerrit van de Kamp vrijdagmiddag door de Haagse binnenstad stapt, haalt hij een pleitnota van zijn advocaat uit zijn binnenzak. ‘Ik dreig nooit, ik kondig aan. Dus als we geen akkoord hadden bereikt, was die rechtszaak er echt gekomen.’

Maar dat akkoord kwam er dus wel. En het kort geding waarmee minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid een grote politiestaking had willen laten verbieden, bleek uiteindelijk niet nodig. Een weekeinde zonder politieaanwezigheid bij evenementen en in het uitgaansleven, nooit eerder vertoond, bleef Nederland zo bespaard. Tot opluchting van 380 burgemeesters in Nederland. Van de Kamp: ‘En dat is terecht, want de actiebereidheid was groot.’

Na maandenlange onderhandelingen stemde het kabinet in met een groot deel van de eisen van de vier politiebonden. De komende drie weken zullen de 65 duizend politiemensen zich nog over het akkoord moeten uitspreken. Maar Van de Kamp, voorzitter van politievakbond ACP, ziet het alvast als een iconisch resultaat. Een akkoord dat past in een trend dat werknemers in de publieke sector op hun strepen staan en voorwaarden stellen die verder gaan dan een beter salaris.

Meer dan alleen salaris

Want als er iets opvallend is aan het onderhandelaarsresultaat, dan is het wel dat die lang niet alleen gaat over salarisverhoging of pensioenregeling. Natuurlijk is er op dat vlak ook het nodige bereikt. Zo krijgen politiemensen er de komende drie jaar minimaal 8 procent bij, en twee keer 400 euro. Meer dus dan de 6 procent die de minister aanvankelijk wilde bieden. Ook fijn voor de portemonnee: de reiskostenvergoeding gaat omhoog.

Maar na 20 pagina’s afspraken over lonen, dienstroosters en opleidingsbudgetten, bevat het document ook nog een bijlage van vier pagina’s die gaan over zaken die normaal niet in een cao staan opgenomen. Die gaan over alles wat er volgens de bonden schort aan de politieorganisatie. Het bevat afspraken over administratieve ondersteuning, zodat agenten weer meer tijd kunnen besteden aan het werk waarvoor ze zijn opgeleid. De wijkagent moet zo weer meer tijd krijgen om zijn wijk in te gaan. Ook belooft de korpsleiding de tien belangrijkste irritaties van politiemensen in de opsporing aan te pakken.

Veel van die eisen komen voort uit brede onvrede onder het personeel over de invoering van één nationale politieorganisatie de afgelopen jaren, zegt Van de Kamp. ‘Maar de korpsleiding wilde daar aanvankelijk niet op ingaan, het hoorde niet in de cao thuis. Dat veranderde toen minister Grapperhaus twee weken geleden zelf aanschoof. Hij begreep hoe belangrijk deze punten voor ons zijn.’

Grapperhaus sprak vrijdag zelf van een akkoord dat gaat over ‘herstel van vertrouwen’, hij gaat zich de komende tijd persoonlijk bemoeien met de verdere ontwikkeling van de Nationale Politie.

Na een kwartier werd een actie van politieagenten beëindigd toen bleek dat er een akkoord was bereikt tussen de vakbonden en de overheid. Foto ANP

Werkdruk aanpakken

De aandacht voor werkdruk en organisatorische vraagstukken in de arbeids­onderhandelingen, is iets dat in de hele publieke sector leeft. Jarenlang hebben medewerkers in de zorg, onderwijs en bij de politie genoegen genomen met weinig extra geld om iets aan die druk te doen. Van de Kamp: ‘Iedereen had het moeilijk dus er werd door werknemers in de publieke sector relatief weinig gemord.’

Maar nu de economie weer draait en personeelstekorten oplopen is het tijd voor boter bij de vis. ‘En door het afschaffen van de dividendbelasting is dat gevoel natuurlijk ook gegroeid’, zegt Van de Kamp. ‘Als die internationale bedrijven een paar miljard cadeau krijgen, willen wij nu ook eindelijk erkenning.’

En dat gebeurt dus steeds meer. Zo sloten de leraren in het basisonderwijs in juni een cao af die naast een loonsverhoging ook de afspraak bevat dat leraren meer zeggenschap krijgen over de werkverdeling op scholen. En vrijdag bereikten de docenten in het mbo na anderhalf jaar onderhandelen een cao waarin naast 5 procent loonsverhoging, ook de afspraak staat dat jonge leraren minder uren hoeven te werken. En dat elke onderwijsinstelling in de ondernemingsraad afspraken moet maken over de werkdruk in de organisatie.

Strijd gaat door

‘Geld is belangrijk, als blijk van waardering en als middel om de tekorten in het onderwijs te bestrijden’, zegt Sonja Kloppenburg van CNV Onderwijs. ‘Maar leraren willen natuurlijk vooral dat zij aan het eind van een dag naar huis gaan met het idee dat ze hun werk goed hebben kunnen doen. Met name door veel te veel papierwerk is dat te lastig geworden.’

‘We zetten daarin stappen, maar we zijn er nog lang niet’, zegt Jan van de Ven, van PO In Actie, lerarenvereniging die strijdt voor beter basisonderwijs. ‘Om het lerarentekort in het basisonderwijs aan te pakken, is het bijvoorbeeld echt nodig dat de salarissen gelijkgetrokken worden met die in het voortgezet onderwijs. Niet voor niets stonden er afgelopen weekeinde weer duizenden stakende leraren op de Erasmusbrug.’

En ook bij de politie is de strijd nog lang niet gestreden, zegt Van de Kamp, die de komende weken nog hard aan de bak moet om zijn achterban achter het principe-akkoord te krijgen. ‘Zo is het tot onze spijt nog niet gelukt om tweeduizend extra rechercheurs te krijgen. Daar blijven we actie voor voeren. En we zullen de korpsleiding in elk geval dwingen om te laten zien welke belangrijke zaken blijven liggen door het tekort aan opsporingspersoneel.’