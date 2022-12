Nieuwe Peruaanse president Boluarte krijgt linkse Latijns-Amerikaanse wind recht in het gezicht

Snelwegblokkade in Abancay, Peru, door aanhangers van de verdreven president Castillo op 19 december. Beeld AFP

Met het ochtendgloren zette woensdag AeroMexico-vlucht AM19, afkomstig uit Peru, de daling in richting Mexico-Stad. Via een van de raampjes zagen Lilia Paredes, zoon Arnold (16) en dochter Alondra (10) hoe de opkomende zon de smog oranje kleurde boven de miljoenenstad, hun nieuwe thuis. Bij aankomst op internationaal vliegveld Benito Juárez werden de gezinsleden van de afgezette Peruaanse president Pedro Castillo als politieke vluchtelingen ontvangen.

Met een andere vlucht keerde deze week de Mexicaanse ambassadeur Pablo Monroy vanuit Peru terug naar huis. Begin deze maand waren Mexico en Peru nog politieke vrienden, nu kan de relatie tussen de Latijns-Amerikaanse landen niet slechter. Peru kiest voor ‘repressie in plaats van dialoog’, stelde de Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador. Mexico bemoeit zich met interne Peruaanse zaken, vindt Peru, dus werd Monroy gesommeerd zijn biezen te pakken.

De Mexicaanse leider is de meest uitgesproken van een reeks linkse presidenten in de regio die het opnemen voor de afgezette Castillo en harde kritiek uiten op diens opvolger Dina Boluarte. Op 7 december poogde de stuntelende Peruaanse president het parlement te ontbinden, vervolgens werd hij door datzelfde parlement uit zijn ambt gezet en kort daarop werd hij gearresteerd. Enkele dagen na die fatale woensdag spraken Mexico, Argentinië, Bolivia, Colombia en Honduras hun steun uit voor Castillo. Hij was geen couppleger maar slachtoffer, stelden ze.

26 doden

Als Peru’s nieuwe president Boluarte al kortstondig het voordeel van de twijfel kreeg van haar linkse buren, dan verspeelde ze dat binnen enkele dagen weer. Ook zij was links toen ze in juli vorig jaar als vicepresident samen met Castillo aantrad, twee nieuwkomers van bescheiden komaf, hij een schoolmeester en vakbondsman uit de noordelijke Andes, zij een advocaat uit de zuidelijke Andes. Maar al snel vielen onder president Boluarte de eerste doden en kondigde ze de noodtoestand af. Leger en politie traden hard op tegen de volksprotesten. In de afgelopen twee weken kwamen 26 mensen om.

Latijns-Amerika kent een lange geschiedenis van gewelddadig de kop indrukken van protesten. Vrijwel geen enkel land in de regio gaat vrijuit. Niet alleen tijdens de dictaturen in de jaren zeventig, ook in recente jaren schoten regeringen hun eigen burgers dood. Begin vorig jaar in Colombia werden tientallen jonge demonstranten gedood. In 2019 kwamen in Chili en Bolivia eveneens tientallen activisten om. Honduras, Nicaragua, Venezuela – demonstraties eindigden er in recente jaren in bloedvergieten.

Ook op dat eerdere geweld klonk kritiek uit buurlanden, maar Boluarte voelt verdergaande consequenties dan enkel afkeurende woorden. Behoorde ze als vicepresident nog tot een groeiend bondgenootschap van linkse regeringen, sinds ze haar baas liet vallen om zelf de troon te bestijgen, staat ze goeddeels alleen in een continent dat in de afgelopen jaren steeds roder kleurde.

In 2018 koos Mexico de linkse López Obrador (en Brazilië de extreem-rechtse Jair Bolsonaro). Argentinië volgde in 2019 met de linkse Alberto Fernández. In 2020 keerde in Bolivia de linkse Mas terug met president Luis Arce. Vorig jaar won Castillo in Peru. Dit jaar trad Xiomara Castro aan in Honduras en Gabriel Boric in Chili. En op 1 januari 2023 wordt Luiz Inácio Lula da Silva opnieuw president van Brazilië. Lula behoorde met de inheemse Evo Morales in Bolivia en Néstor Kirchner in Argentinië ook tot de vorige ‘roze golf’, zoals twee decennia geleden de reeks nieuwe progressieve linkse leiders werd genoemd.

Een van hen

Nu scharen de meeste van deze linkse leiders zich achter Castillo, die zij ondanks zijn tekortkomingen als een van hen zagen. Sprak de Colombiaanse president Petro aanvankelijk nog van ‘politieke zelfmoord’, later stelde hij dat Castillo als president van het platteland omver was geworpen door de elites in de hoofdstad. Die internationale steun sterkt Castillo, die vanuit zijn cel per handgeschreven brieven het vuur van zijn boze landgenoten aanwakkert.

Toch heeft Boluarte niet álle linkse vrienden verloren. Want achter het effen rood dat op de Latijns-Amerikaanse kaart domineert, gaat een waaier aan linkse leiders schuil: van oudbakken dogmatische socialisten tot progressieve en woke nieuwkomers. In Chili is de jonge Boric (36) als president onder interne druk opgeschoven naar het centrum, hij blijft vooralsnog Boluarte steunen. Lula noemde de afzetting van Castillo ‘grondwettelijk’ en wenste diens opvolger succes. Hij kan Castillo’s ‘couppoging’ niet goedkeuren terwijl in eigen land Bolsonaro-aanhangers roepen om militaire interventie.

Boluarte buigt vooralsnog niet onder internationale noch onder nationale druk. Deze week promoveerde ze haar defensieminister – onder wiens leiding protesten werden neergeslagen – tot premier. De demonstranten zijn gewaarschuwd, de enige concessie die ze tot nog toe kregen is nieuwe verkiezingen in april 2024. Tegen die tijd, als Boluarte overleeft, ziet ook de politieke kaart van Latijns-Amerika er weer anders uit. In oktober 2023 zijn verkiezingen in Argentinië, alle peilingen wijzen op een enorme nederlaag voor links.