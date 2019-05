Nieuwe pan-Europese partij Volt heeft een zetel behaald

Volt in Nederland

Boksen op het Beursplein voor de Europese campagne.

Nederlandse lijsttrekker Reinier van Lanschot is voorstander van de ever closer union binnen de EU: 'We wonen op het beste continent van de wereld.’

Een bezoek aan het hoofdkantoor van de nieuwe partij in Amsterdam-West, inclusief horizontale kerstboom. ‘Ik denk: we zijn het begin van veel meer.’