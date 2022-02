Nieuwe overwinning voor ‘Groene Golf’: Colombia legaliseert abortus tot de 24ste week

Vrouwen in Bogota juichen nadat ze gehoord hebben dat het Constitutionele Hof van Colombia heeft ingestemd met de legalisering van abortus. Beeld Luisa Gonzalez / Reuters

Het besluit is een nieuwe overwinning voor de Groene Golf, de naam voor een verzameling feministische organisaties die in Latijns-Amerika abortus uit het strafrecht probeert te krijgen. Die boeken aanzienlijke successen met petities om rechters zover te krijgen abortus te decriminaliseren.

‘We hebben het voor elkaar!’, tweette Causa Justa, een groep waarin negentig verschillende organisaties voor vrouwenrechten samenwerken.

Voorheen was abortus in Colombia strafbaar met maximaal drie jaar gevangenisstraf. Alleen voor zwangerschappen die het resultaat zijn van verkrachting gold een uitzondering. Ook als de foetus levensbedreigende afwijkingen heeft of wanneer de zwangerschap de gezondheid van de moeder in gevaar brengt, was abortus toegestaan.

Die regels blijven gelden voor vrouwen die vanaf de zesde maand hun zwangerschap willen beëindigen. De Groene Golf-activisten hadden gehoopt dat die beperkingen ook zouden worden afgeschaft, maar toch is de beperkte decriminalisering van abortus een flinke stap vooruit voor met name armere, laagopgeleide Colombiaanse vrouwen. Die groep is immers minder goed in staat via een beroep op de uitzonderingsregels op een legale manier van hun zwangerschap af te komen.

90 procent van abortussen in Colombia illegaal uitgevoerd

Volgens Causa Justa was 90 procent van de uitgevoerde abortussen in Colombia illegaal. Jaarlijks maken zo'n 400 duizend Colombiaanse vrouwen volgens vrouwenorganisaties gebruik van clandestiene abortusklinieken of andere gevaarlijke methodes van zwangerschapsonderbreking. Sinds 2006, toen de uitzonderingsregels voor het toestaan van abortus werden ingevoerd, zijn zeker 346 vrouwen die hun zwangerschap afbraken (en mensen die hen daarbij hielpen), veroordeeld.

De Groene Golf-groeperingen hebben eerder succes geboekt in Argentinië, dat als grootste Zuid-Amerikaanse land ruim een jaar geleden als eerste abortus legaliseerde. Daarna oordeelde ook het Hooggerechtshof in Mexico dat abortus geen misdaad is. Ecuador heeft onlangs besloten dat een zwangerschap die het resultaat is van verkrachting, mag worden afgebroken en ook Uruguay staat onder voorwaarden abortus toe. Die uitspraken maken de weg vrij om op termijn abortus verder te legaliseren, hoopt de vrouwenrechtenbeweging.