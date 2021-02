Nieuwe overgangsregering in verscheurd Libië zorgt voor voorzichtig optimisme

In april 2019 verloor Serraj zijn gezag definitief toen kolonel Haftar vanuit het oosten de hoofdstad Tripoli probeerde in te nemen met zijn Libische Nationale Leger (LNA). Beeld AFP

Menfi werd vorige week vrijdag in Geneve gekozen tot voorzitter van Libië’s nieuwe presidentiële Raad en arriveerde donderdag vanuit Athene in Benghazi, een symbolisch gebaar omdat die stad onder controle is van de rivaliserende regering van kolonel Khalifa Haftar. Na aankomst op het vliegveld sprak Menfi direct met lokale bestuurders, politici, academici en activisten om uit te stralen ‘dat hij eenheid wil bewerkstelligen’, zo melden lokale media.

‘Ons doel is eenheid en werkelijke verzoening met iedereen zodat we een eind kunnen maken aan het lijden’, zo twitterde Menfi vlak voor zijn aankomst in Benghazi. Later op de dag had hij al een ontmoeting met kolonel Haftar op diens hoofdkwartier. Haftar heeft tot ieders opluchting laten weten open te staan voor de ontmoeting met de nieuwe overgangsregering.

Chaos

Het olierijke Libië verviel na de dood van oud-dictator Muammar Kadhafi in 2011 in chaos toen politici uit de verschillende regio's in het land zich tegen elkaar keerden. In het machtsvacuüm doken talloze milities en criminele groeperingen die ook verantwoordelijk zijn voor de grootschalige mensenhandel en -smokkel van Afrikaanse migranten richten Europa. Om een eind aan de strijd te maken werd met steun van de internationale gemeenschap in 2016 een Regering van Nationale Eenheid geïnstalleerd onder premier Fayez al-Serraj, maar die slaagde er niet in om de rivaliserende partijen zover te krijgen om verkiezingen te organiseren.

In april 2019 verloor Serraj zijn gezag definitief toen kolonel Haftar vanuit het oosten de hoofdstad Tripoli probeerde in te nemen met zijn Libische Nationale Leger (LNA). Die strijd werd grimmiger en geopolitiek penibeler naarmate meer landen zich ermee bemoeiden. Haftar werd met wapens en huurlingen gesteund door Egypte, de Verenigde Arabische Emiraten, Rusland en ook Frankrijk, terwijl de officiële regering van Serraj in Tripoli werd gesteund door onder meer de EU en Turkije. Na een omstreden interventie vorige zomer van Turkije wist de regering de controle terug te krijgen over Tripoli en trokken Haftars troepen zich terug. Eind oktober legden de strijdende partijen zich onder druk van de Verenigde Naties neer bij een staakt-het-vuren en beloofden alle partijen zich aan het VN-wapenembargo te houden en hun huurlingen terug te trekken.

Inclusief en representatief

De komst van de nieuwe overgangsregering van Menfi, premier Abdul Hamid Mohammed Dbeibah, een zakenman uit Misrata, en twee andere representatieve vertegenwoordigers van Libië’s geografische regio’s, is afgelopen dagen verwelkomd door betrokken landen. De Egyptische president Abdel Fattah el-Sissi, die kolonel Haftar steunde en daarmee bijna in botsing kwam met Turkije, sprak van ‘een stap in de goede richting’. De nieuwe speciaal VN-gezant voor Libië, de Slovaak Ján Kubiš, prees het voornemen van de overgangsregering om een ‘inclusief en representatief’ kabinet te vormen, waarin ook vrouwen en jongeren een belangrijke rol krijgen.

De EU heeft gezegd de nieuwe regering op alle mogelijke manieren te willen steunen en hamert vooral op het belang om nu het staakt-het-vuren en het VN-wapenembargo te respecteren. De EU noemt buitenlandse militaire interventies in Libië ‘onaanvaardbaar’ en eist dat alle strijders en huurlingen uit het land worden teruggetrokken.

Volgens de planning moeten de verkiezingen op 24 december van dit jaar worden gehouden.