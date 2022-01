Nieuwe opleving virus in Zuid-Amerika, Canadese ziekenhuiscijfers torenhoog

Een coronatestlocatie in Buenos Aires. Argentinië kampt met de hoogste besmettingscijfers in Zuid-Amerika. Beeld Agustin Marcarian / Reuters

Zuid-Amerikaanse besmettingscijfers deze week bijna verdrievoudigd

Na maanden van relatief lage besmettingscijfers heeft ook Zuid-Amerika nu te maken met een duidelijke opleving van het coronavirus. De afgelopen week werden bijna 1,5 miljoen Zuid-Amerikanen positief getest, bijna een verdrievoudiging ten opzichte van een week eerder en het hoogste aantal tot nu toe. De besmettingscijfers zijn het hoogst in Argentinië: in een maand tijd steeg het aantal meldingen van 40 naar 1.580 per 100 duizend inwoners. De Argentijnse autoriteiten uiten vooralsnog weinig zorgen omdat er geen vergelijkbare toename te zien is in het aantal ic-opnamen, en hebben deze week nog de quarantaineregels voor positief geteste personen versoepeld. Ook in Suriname is het aantal besmettingen hoog, met een oplopend aantal opnamen. De ziekenhuisbezetting is er nog wel laag, met 58 covidpatiënten. In Peru en Brazilië, die bij eerdere golven hard werden getroffen, is het aantal meldingen deze week verviervoudigd, maar nog relatief laag.

1 op 50 positief in Amsterdam regio

Inwoners van de regio Amsterdam-Amstelland testten deze week relatief het vaakst positief, ruim 1 op de 50. De besmettingsgraad in de regio is bijna tweemaal hoger dan het landelijk gemiddelde. Anders dan in eerdere golven is het aantal meldingen in Limburg het laagst, met minder dan 750 besmettingen per 100 duizend inwoners. In Limburg werden deze week nog wel relatief de meeste coronapatiënten opgenomen in de ziekenhuizen. De afgelopen week werden in heel Nederland bijna 30 duizend positieve testen per dag geregistreerd, 71 procent meer dan vorige week.

Ongekend veel coronapatiënten in Canada, besmettingscijfers lijken te stabiliseren

In Canada liggen meer inwoners met corona in het ziekenhuis dan eerder in de hele pandemie. Het aantal opnamen stijgt nog steeds. Per miljoen inwoners liggen er nu gemiddeld 206 op de verpleegafdeling. De op één na hoogste piek, in januari 2021, kwam uit op 128 per miljoen. De dichtstbevolkte provincies Ontario en Quebec zijn het hardst getroffen. Sinds de jaarwisseling gelden daar weer strenge maatregelen. Zo is in Quebec de avondklok weer ingevoerd. Bovendien heeft premier François Legault een verplichte ‘zorgbijdrage’ voor ongevaccineerden aangekondigd. Nog nergens ter wereld bestaat zo’n ingrijpende belastingmaatregel. Het aantal nieuwe besmettingen lijkt te zijn gestabiliseerd. Afgelopen week werden 722 besmettingen per 100 duizend inwoners geregistreerd, tegenover 842 vorige week.