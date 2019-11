Nieuwe omroep Ongehoord Nederland moet omroep zijn voor alle Nederlanders die niet gehoord worden

Arnold Karskens en Ybeltje Berckmoes Beeld Ongehoord Nederland

Ongehoord Nederland is niet rechts of links, zeggen de oprichters, maar wordt wel gesteund door PVV en FvD. Om de status van aspirant-omroep te bereiken, moeten 50 duizend leden zich aanmelden.

Karskens, de beoogde voorzitter van de nieuwe omroep, stoort zich al jaren aan de ‘vooringenomenheid’ van de Publieke Omroep. Hij houdt een zogeheten ‘zwartboek NOS’ bij, waarin hij voorbeelden documenteert van wat volgens hem manipulatie, discriminatie en nepnieuws is. De nieuwsomroep is stuitend eenzijdig, vindt hij. ‘De gewone Nederlander wordt er weggezet als racist en uitgelachen.’

Als speerpunten van de nieuwe omroep noemt Karskens het behoud van de Nederlandse cultuur (‘bij ons komen voorstanders van Zwarte Piet ruim aan bod’), een kritische blik op de macht van de EU (‘Brussel is al bijna de hoofdstad van Nederland’), meer aandacht voor de negatieve gevolgen van migratie en eerlijker berichten over wat hij de ‘klimaatgekte’ noemt. Met dit ‘andere geluid’ denkt hij eenderde van Nederland te kunnen bedienen. ‘Als je de stemmers van PVV en FvD en de niet-stemmers bij elkaar optelt, kom je daar ongeveer op.’

De andere niet-linkse omroepen schieten tekort volgens Karksens. ‘Powned maakt leuke filmpjes, maar verder gaat het niet. WNL noemt zich vrolijk rechts, het is vooral een campagnezender voor VVD en CDA.’ Baudet en Wilders komen te weinig op tv, vindt hij, en als ze wel op tv komen worden ze ‘schofterig behandeld’. ‘Daarom weigeren ze ook vaak bij de NPO te gaan zitten.’

Onafhankelijkheid

Is het niet onverstandig voor een onafhankelijk omroep om zich zo duidelijk te associëren met twee politieke partijen? Karskens: ‘Nee, want zij voelen zich net als wij niet vertegenwoordigd door het huidige bestel.’ Om het ‘negatieve beeld van graaiers’ bij de NPO te veranderen, belooft Karskens dat niemand bij Ongehoord Nederland meer dan de helft van de Balkenendenorm, ook wel de WNT-norm (194 duizend euro), zal verdienen. ‘Je zou ons dus net zo goed de SP van de NPO kunnen noemen.’

De initiatiefnemers van Ongehoord Nederland hebben als gemene deler dat zij allen uit de gratie zijn gevallen of zichzelf hebben afgezonderd van het establishment. Karskens en Niemöller waren ooit gevierde journalisten, bij onder meer Nieuwe Revu en De Groene Amsterdammer, maar dreven steeds verder af van de traditionele media. Oud-politica Ybeltje Berckmoes werd weggepest bij de VVD en klapte uit de school in haar memoires. Haye van der Heyden was een veelgevraagd scenarist, onder meer van Kinderen geen bezwaar en Kees & Co, maar werd naar eigen zeggen ontslagen bij de VARA omdat hij sympathiseerde met de PVV.

De programma’s van Ongehoord Nederland zullen bestaan uit journalistiek (‘altijd unembedded’), duiding en humor. ‘Satire past goed bij onze wens om de ramen weer op te gooien. Het is te benauwd in Nederland. Haye van der Heyden zal die tak voor ons runnen.’

Op 31 december moeten alle omroepen het benodigd aantal leden hebben om in het bestel te blijven. Voor een volwaardige omroep is dat nu 150 duizend leden, voor een aspirant-omroep als Ongehoord Nederland 50 duizend leden.