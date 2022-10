Wouter Koolmees in 2021. Beeld Linelle Deunk

Wouter Koolmees (45) was tot begin dit jaar minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (D66), maar keerde niet terug in het nieuwe kabinet. Maandag maakte het spoorbedrijf bekend dat de oud-minister zal aantreden als president-directeur van de Nederlandse Spoorwegen (NS). Hij volgt Marjan Rintel op, die sinds 1 juli is overgestapt naar KLM. Koolmees is voor vier jaar benoemd. Waarnemend directeur Bert Groenewegen doet een stap terug en wordt opnieuw financieel directeur.

Koolmees noemt zichzelf een ‘grootverbruiker’ van de trein. In die rol zal het hem niet zijn ontgaan: het spoorbedrijf kampt met een acuut personeelstekort van 1.400 medewerkers, een aantal dat in de nabije toekomst oploopt tot 2.200. Sinds september laat de NS daarom noodgedwongen minder treinen rijden, vanaf december wordt de dienstregeling nog verder versoberd. Dat leidt tot vertraging, uitval en meer gedrang in de coupés.

Staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur vindt dat de NS ondermaats presteert. ‘De manier waarop reizigers worden bediend, is niet voldoende’, zei ze vorige week. Maar zolang het personeelstekort niet verdwijnt, waarschuwt de NS dat er mogelijk nóg minder treinen moeten rijden. Reizigersorganisatie Rover en Tweede- Kamerleden vinden dat onverteerbaar. Ze manen de NS op zoek te gaan naar creatievere oplossingen om de dienstverlening te verbeteren.

De reizigersorganisatie oppert onder meer om kantoor- en winkelpersoneel in te zetten. Ook zou de NS zijn werkvoorschriften kunnen aanpassen. Die verbieden nu dat conducteurs te veel treinstellen in hun eentje moeten bemannen. Maar dergelijke oplossingen vereisen steun van medewerkers en de machtige spoorvakbonden, steun waarvoor de nieuwe NS-directeur zijn charmes in de strijd zal moeten gooien.

‘De buitenwereld zaagt aan onze stoelpoten’

Het tweede probleem dat Koolmees op zijn bord krijgt, is mogelijk nog belangrijker. Het heeft te maken met het vierde spoorwegpakket, nieuwe Europese regelgeving die het versnipperde spoorwegnetwerk in Europa moet doen samensmelten tot één geheel. Een van de methoden is de introductie van marktwerking. Concurrentie op het spoor levert in theorie immers meer, betere en goedkopere treinverbindingen op.

Het kabinet wil daarom internationale treinverbindingen met Brussel, Parijs, Londen, Basel, Berlijn en Wenen vanaf 2025 openbaar aanbesteden. Daardoor zou in de toekomst niet de NS, maar een commercieel of buitenlands vervoersbedrijf tussen Amsterdam en Parijs kunnen rijden. Een aderlating voor het Nederlandse spoorbedrijf, dat daar goed aan verdient. ‘De buitenwereld zaagt aan onze stoelpoten’, zei de waarnemend NS-directeur Groenewegen afgelopen donderdag. Het ‘aan de markt weggeven’ van deze lijnen is ‘ondenkbaar, ontoelaatbaar, en ik zal me daar ook tot het einde toe tegen verzetten’.

Meer marktwerking

Maar wat betreft de Europese Commissie gaat de marktwerking nog niet ver genoeg. Brussel wil dat ook de vergunning voor binnenlandse treinverbindingen (spoorconcessie 2025-2035) niet automatisch naar de NS gaat. Een rechtszaak dreigt als het kabinet geen andere vervoersbedrijven bij de aanbesteding betrekt.

De komende periode zal de NS daarom alles op alles zetten om Den Haag te overtuigen waarom meer concurrentie desastreus is voor treinreizigers. Op de lange termijn lijkt dergelijke concurrentie echter onafwendbaar. Volgens Europese wetgeving zijn onderhandse gunningen in de toekomst in principe uitgesloten. Aan Koolmees de taak om het staatsbedrijf op die nieuwe realiteit voor te bereiden.