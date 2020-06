Nieuwe NS-baas, Marjan Rintel, neemt een bedrijf over dat schudt op zijn grondvesten

Marjan Rintel (R) en Roger van Boxtel (L), beide lid van de raad van bestuur van de NS, tijdens de presentatie van de jaarcijfers. Beeld ANP

Rintel (52) is op dit moment operationeel directeur van de NS. ‘Met Marjan Rintel kiest NS voor een bestuurder die het bedrijf, haar medewerkers en de reiziger tot in de haarvaten kent’, zegt Gerard van de Aast, voorzitter van de raad van commissarissen, over de voordracht. ‘Wij zijn blij dat Marjan NS wil gaan leiden en het bedrijf samen met de medewerkers in binnen- en buitenland verder wil ontwikkelen tot een breed mobiliteitsbedrijf dat de reiziger centraal blijft zetten.’

Het ministerie van Financiën, de enige aandeelhouder van het geprivatiseerde bedrijf, heeft met de benoeming ingestemd.

Rintel neemt de leiding over een vervoersbedrijf dat door de coronacrisis op zijn grondvesten schudt. Het aantal reizigers is sinds maart drastisch teruggelopen en de gevolgen zullen volgens de NS nog jaren voelbaar blijven. Tot 2025 vreest het bedrijf ruim 4,7 miljard euro aan inkomsten mis te lopen.

Rintel moet gaan beslissen over mogelijk duizenden ontslagen bij de spoorwegen. In Nederland heeft de NS ruim twintigduizend werknemers, maar de helft van zijn omzet haalt het bedrijf uit het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

Goed nieuws

Twee weken geleden was er wel goed nieuws. Het kabinet heeft besloten om de vergunning voor het hoofdrailnet na 2024, nu in handen van de NS, opnieuw onderhands aan het bedrijf te gunnen in plaats van Europees aan te besteden.

Ervaringen als in het Verenigd Koninkrijk, waar het spoor door verregaande liberalisering is versnipperd en de reizigers zich blauw betalen, hebben de animo voor een open netwerk gesmoord. ‘De risico’s van aanbesteden zijn groter dan de kansen’, zei staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat, D66) in een gesprek met de Volkskrant.

Met de concessie is de NS mogelijk tot 2035 gevrijwaard van buitenlandse concurrentie op de belangrijkste Nederlandse spoorverbindingen. De huidige concessie ging in 2015 in met een looptijd van tien jaar.

Rintel treedt per 1 oktober aan. Haar voorganger zou in augustus vertrekken, maar blijft nu tot aan eind september aan, ‘voor een goede overdracht in uitdagende tijd’.