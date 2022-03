Nieuwe mutanten corona rammelen aan de poort: van ‘Deltakron’ tot ‘H78Y’

Coronatests in een testfaciliteit in het centrum van Hongkong, waar een nieuwe versie van de omicronvariant rondraast. Beeld AP

De patiënt was weliswaar op leeftijd, maar had geen onderliggende kwalen en was volledig gevaccineerd en geboosterd. Toch belandde hij op de intensive care, vertelt arts-microbioloog Bert Mulder (Canisius Wilhelmina Ziekenhuis). ‘Met klassieke corona. Voor het eerst dat we een gevaccineerde patiënt met omikron zagen die dit overkwam.’

Genetisch onderzoek van het virus waarmee de patiënt was besmet, bracht een vreemde ontdekking aan het licht. De ziekmaker was weliswaar het onschuldigere omikronvirus, maar wel met aan zijn stekels een zeer zeldzame verandering die virologen ‘V267F’ noemen – jargon voor: op plek 267 heeft hij in plaats van bouwsteen V een F.

De patiënt herstelde, en of de mutatie toeval was of niet, is nog onduidelijk. Bekend is dat de mutatie in verband staat met infecties dieper in de longen; maar er zijn ook zat V267F-patiënten die niet erg ziek worden. Het voorval geeft wel aan in wat voor onrustig vaarwater de epidemie zich momenteel bevindt. Zeker vier varianten houden virologen momenteel in het oog.

1. Hongkong: Omikron-I1221T

Dramatisch is de situatie in Hongkong, waar men de superbesmettelijke omikronvariant niet goed meer onder controle heeft – en de afgelopen weken al enkele duizenden mensen aan corona overleden.

Een nieuwe variant? Dat zou kunnen meespelen, opperen sommige wetenschappers. Liefst 85 procent van de omikronvirussen in Hongkong heeft aan zijn stekels de mutatie ‘I1221T’ – ‘isoleucine’ (I) op plek 1.221, waar eerst nog ‘threonine’ (T) zat. Inmiddels is de mutant ook tweemaal aangetroffen in Gelderland.

Maar geen paniek. Ook in Groot-Brittannië gaat omikron-1221 rond, voor zo ver bekend zonder dat men er zieker van wordt. Dat corona in Hongkong zo huishoudt, heeft dan ook andere oorzaken. Veel mensen zijn er ongevaccineerd, omdat Hongkong inzet op de aanpak om het virus geheel buiten de deur te houden. En wie wél is ingeënt, kreeg het Chinese Sinovac-vaccin, een vaccin dat niet erg goed werkt.

2| Frankrijk: Deltakron

En dan mag men in China en Hongkong ergens nog ‘van geluk spreken’ dat het virus niet zo dodelijk is, vindt Mulder. ‘Een variant die de besmettelijkheid van omikron combineert met de grotere ziekmakendheid van delta, hebben we nog niet gezien.’

Toch gaan er inmiddels wel degelijk varianten rond die half omikron, en half delta zijn. Dat zit zo: heel af en toe raakt iemand besmet met twee varianten tegelijk. En omdat virussen slordig en gehaast kopieën afdraaien van zichzelf, kan het daarbij gebeuren dat er dan een dubbelvirus ontstaat: wat erfelijk materiaal van delta, een stuk erfelijk materiaal van omikron. Met als gevolg een aan elkaar genaaid Frankensteinvirus: ‘deltakron’.

In Frankrijk gaat zo’n deltakronvariant inmiddels rond, meldde het Pasteur Instituut vorige week. Exemplaren daarvan zijn inmiddels ook gezien in Duitsland, België en in Amsterdam. ‘Maar de vraag is of dit veranderingen zijn die uitmaken voor de virulentie of de besmettelijkheid van het virus’, zegt viroloog Marion Koopmans desgevraagd. ‘Daar lijkt het vooralsnog niet op.’

3| België: Combikron

Iets vergelijkbaars speelt zo’n veertig kilometer over de Belgische grens, rond Roeselare. Viroloog Geert Martens vond daar achttien gevallen van nog een Frankensteinversie: een kruising van omikron BA.1 en omikron BA.2. ‘Combikron’, zeg maar. En dat er al achttien in een maand tijd zijn gevonden, is een aanwijzing dat combikron in elk geval in staat is zich te verspreiden.

‘Maar we zijn hier in Roeselare zeer nuchtere mensen’, benadrukt Martens, aan de telefoon. ‘Het is echt nog te vroeg om te stellen dat deze recombinant een bepaald evolutionair voordeel heeft. Dus moet je dit met zeer veel nuance en terughoudendheid duiden.’

Wat meespeelt is dat men nog niet eerder een virus zo precies volgde. ‘We zitten in een boeiend wetenschappelijk experiment’, zegt Martens. ‘We krijgen een ongekend inkijkje in de evolutie van het virus. Het is een no-brainer dat we dit moeten volgen. Maar het is onnodig om bij iedere evolutiestap van het virus in een kramp te schieten.’

Wat we zien is vooral een ‘logisch gevolg van de hoge circulatie van het virus’, zegt Koopmans. Maar bezie het geheel van enige afstand, en er zijn eigenlijk maar twee groepen coronavarianten: alles vóór omikron, en alles daarna, vindt Koopmans. Dat zal leidend worden in de discussies, verwacht ze – bijvoorbeeld over de vraag of er een ‘bivalent’ vaccin moet komen, een vaccin dat tegen beide groepen beschermt.

4| Denemarken: Omikron-H78Y

Bezie de virusvarianten die rondgaan in Denemarken, en één is er opvallend in opkomst: omikron BA.2 met in zijn achterzak een mutatie genaamd ‘H78Y’. Eind december was van alle Deense virussen maar een paar procent van het H78Y-type. Inmiddels zijn dat er al haast een op de drie.

Kennelijk is de variant toch weer wat besmettelijker, denkt ook Koopmans. ‘Maar we zien nog geen aanwijzingen dat men er ook zieker van kan worden.’ Opvallend is dat de mutatie nu eens niet zit in de uitsteeksels, maar in een hulpeiwit dat het virus vermoedelijk gebruikt om afweereiwitten in de cel op afstand te houden. Dat geeft aan dat ook mutaties búíten de stekels ertoe kunnen doen.

Verstandig, vinden onder meer Mulder en Koopmans, zou het zijn om coronavirussen naar Deens of Brits model te volgen met ‘variant-PCR’, een analyse die de belangrijkste bekende varianten meteen aanduidt, met bultjes in een grafiek. Nu volgt men in Nederland de varianten vooral met steekproeven, van virussen uit de teststraat. ‘Je kunt variant-PCR gebruiken als voorselectie', zegt Mulder. ‘Zodat je veel sneller en gerichter kunt opzoeken welke virussen mogelijk interessant zijn.’

‘Je hebt beide nodig’, vindt Koopmans. ‘Wereldwijd de hele genetische code van de virussen volgen met steekproeven, en zodra er iets oppopt, kun je een variant-PCR maken, zodat veel ziekenhuizen die specifieke variant kunnen volgen.’

Mulder laat inmiddels alweer een volgende, merkwaardige, dubbele bult in zijn grafieken onderzoeken. Zijn dit gewoon patiënten die met twee omikronvarianten tegelijk zijn besmet? Of is het virus toch weer een nieuwe manier op het spoor om nóg leniger van keel naar keel te hoppen?