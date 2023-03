Nieuwe mijlpaal in de opmars van de otter: hij is terug in de Biesbosch

Een otter.

Dat er in februari en maart herhaaldelijk een otter voor een wildcamera in het belangrijke natuurgebied is langsgelopen, is een nieuwe mijlpaal. Sinds de herintroductie van de zwemmende zoogdieren, vanaf 2002, verspreiden ze zich vanuit het noordoosten van Nederland langzaam maar zeker over het hele land. Bij een telling van drie jaar geleden lag het aantal geschatte otters op 450, inmiddels zijn het er waarschijnlijk meer.

Volgens Staatsbosbeheer was het een kwestie van tijd voordat de otter Nationaal Park De Biesbosch, in het zuidwesten van het land, op eigen kracht zou bereiken. Een mannetje is dit gelukt. ‘Het is nu wachten tot een vrouwtje aan de wandel gaat en dat ze elkaar via geursporen weten te vinden. Dit smaakt absoluut naar meer’, zegt de boswachter van het gebied tegen persbureau ANP.

De Biesbosch is omringd door snelwegen en provinciale wegen, venijnige obstakels voor otters. Het aantal verkeersslachtoffers is onder deze soort extreem hoog: alleen al in 2021 werden 117 doodgereden otters gevonden, volgens onderzoek van de Universiteit van Wageningen. Dat is naar schatting een derde van de complete populatie in Nederland.

De meeste otters vonden de dood in het verkeer van Friesland, waar nog altijd het grootste aantal leeft. Onder meer met rasters en tunnels proberen provincies het aantal verkeersdoden de laatste jaren terug te dringen.

Dat de populatie zich desondanks staande weet te houden, is te danken aan de snelle voortplanting van de dieren. Ze moeten ook wel vroeg aan jongen beginnen, aangezien ze in het wild maar drie à vier jaar oud worden.

Ruim honderd jaar geleden zwommen er nog otters rond in heel Nederland, maar dat veranderde onder meer door bejaging en de groei van het autoverkeer. Ook milieuverontreiniging trok een zware wissel: door lozingen van afvalwater en bestrijdingsmiddelen hoopten zich gifstoffen op in de vissen die otters aten. Na een aanrijding in 1988, in Friesland, was het gedaan met de waarnemingen.

Dat is nu wel anders. In 2020, bijna twintig jaar na de eerste pogingen tot herintroductie in Overijssel en Friesland, verklaarde de Universiteit van Wageningen dat de Nederlandse populatie weer op zichzelf kan staan. Om dat zo te houden en inteelt te voorkomen is wel het zaak dat er meer uitwisseling met dieren uit Vlaanderen en Duitsland gaat plaatsvinden, aldus de onderzoekers. Zo af en toe steken otters al de grens over.

Om onderzoek te doen naar aantallen en genetische diversiteit, gebruikt de Universiteit van Wageningen dna uit uitwerpselen. De otters helpen daarbij zelf een handje: ze poepen graag op een verhoging om hun territorium te markeren.

