Nieuwe Mexicaanse president vervangt zwaarbewapende lijfwachten door ‘gewone’ burgers

De nieuwe Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador zal zich niet laten omringen door zwaarbewapende lijfwachten maar door ‘gewone’ burgers zonder wapens. Twintig slechts, van wie sommigen arts, advocaat of ingenieur zijn. ‘Zij zullen voor me zorgen. Deze mannen en vrouwen, en alle Mexicanen zullen voor me zorgen’, aldus López Obrador, die eind dit jaar aantreedt.

Het is een opmerkelijke beslissing om de huidige presidentiële garde, zo’n 2.000 man sterk, te ontbinden. Mexico wordt geteisterd door geweld van zowel politieke als criminele aard. Volgens Obradors toekomstige stafchef, Alfonso Romo, is 40 procent van het land ‘verlamd’ door het geweld. Tijdens de campagne die voorafging aan de verkiezingen op 1 juli voor het presidentschap, het parlement en lagere overheden, werden talrijke aanslagen gepleegd op politici. Meer dan honderd kandidaten kwamen om het leven.

Amlo, zoals hij in de volksmond wordt genoemd, heeft tijdens die campagne ook vijanden gemaakt met zijn belofte om de aanpak van corruptie te verheffen tot prioriteit nummer een. De 64-jarige linkse populist, afkomstig uit een eenvoudig milieu, nam als president-in-spe al enkele beslissingen die slecht vallen bij de gevestigde orde. Hij besloot niet alleen het presidentiële salaris te halveren (tot een kleine 5.000 euro per maand), maar ook te snijden in de inkomens en privileges van ambtenaren, rechters en parlementariërs. Zo hebben hoge ambtenaren na zijn inauguratie op 1 december geen recht meer op een eigen chauffeur, lijfwacht en riante ziektekostenverzekering. Als burgemeester van Mexico-Stad, begin deze eeuw, tornde hij ook al aan de arbeidsvoorwaarden van overheidspersoneel. Amlo heeft wel hogere salarissen in petto voor politiemensen, die grote risico’s lopen in de strijd tegen drugsbendes.

Volgens Ioan Grillo, auteur van een boek over de Mexicaanse drugscrisis, staat Amlo voor een taak van ‘herculische’ proporties. Maar zijn uitgangspositie is zo slecht, dat elke kleine verbetering al als een overwinning kan worden beschouwd, betoogde Grillo deze zomer in de Britse krant The Guardian. Experts schatten dat de strijd tegen drugs sinds 2006 tenminste 200 duizend mensenlevens heeft gekost. Grillo: ‘Als hij in het eerste jaar van zijn presidentschap het aantal moorden weet terug te brengen, met 10 of zelfs 20 procent, dan maakt hij een goede indruk’.