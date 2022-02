Nieuwe luchtaanvallen op Kiev • Navo ziet niets in ‘no-fly zone’ boven Oekraïne

• Bij beschietingen in Charkov zijn volgens een Oekraïense adviseur tientallen doden gevallen

• Regeringspartijen D66 en VVD pleiten tijdens het Tweede Kamerdebat voor extra investeringen in Defensie

• Een Russische en Oekraïense delegatie voeren onderhandelingen in Belarus

• De Verenigde Staten sluiten hun ambassade in Belarus

• Lees hier een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen van zondagnacht en maandagochtend