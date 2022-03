Nieuwe luchtaanvallen in verschillende steden • Hongarije keert zich tegen Europese sancties op Russische olie of gas

• Rusland heeft een strategische plaats bij Marioepol geclaimd, dit is nog niet door Oekraïne erkend

• Rusland stelt dat de luchthavens in Loetsk en Ivano-Frankivsk buiten werking zijn gesteld na nieuwe luchtaanvallen.

• Rusland zou vandaag vluchtroutes willen openen uit Kyiv, Soemi, Charkiv en Marioepol, naar Rusland

• Het Russische konvooi dat richting Kyiv onderweg was heeft posities ingenomen rondom de stad