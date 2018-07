Nieuwe linkse president Mexico schrapt meer dan de helft van zijn eigen salaris

De nieuw gekozen Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador gaat zijn eigen salaris met meer dan de helft verlagen wanneer hij in december wordt ingezworen. ‘We willen dat het geld er is voor iedereen’, zei hij zondag tegen een groep journalisten op zijn campagnehoofdkwartier.

Andrés Manuel López Obrador wordt op campagne in de Zuid-Mexicaanse stad Uruapan omringd door aanhangers. Foto Reuters

Hij vindt een salaris van 108 duizend pesos per maand (4.900 euro) meer dan genoeg. De huidige president Enrique Peña Nieto verdient 270 duizend pesos (12.200 euro) per maand.

Zodra hij in het zadel zit, zo liet López fijntjes weten, hoeft geen enkele publieke functionaris te rekenen op een hoger inkomen dan het zijne. De linkse politicus zegt dat hij zijn eigen salaris nog verder had willen verlagen, maar vreest daarmee de woede van toekomstige parlementariërs op de hals te halen. Sommigen van hen verlaten de private sector waar ze veel meer verdienen dan wat ze straks zullen krijgen.

Voordeeltjes schrappen

Daarna herhaalde López zijn belofte om voordeeltjes van hoge ambtenaren te schrappen, zoals een chauffeur, een bodyguard en een goede ziektekostenverzekering. De presidentiële residentie zal een cultureel centrum worden, en voormalige presidenten krijgen geen pensioen meer.

Er ging gejuich op toen deze voorstellen bekend werden. ‘Dit is wat we nodig hebben’, zei Josefina Arciniega tegen persbureau AP. Zij is 57 jaar en verdient als administratief medewerkster 12 duizend pesos (554 euro) per maand. ‘We hebben er genoeg van.’ Ze moet overal steekpenningen betalen terwijl ze al bijna niet rond kan komen, terwijl mensen die hoger op de ladder staan in luxe leven – betaald door belastinggeld.

Mensen als Arciniega hebben begin deze maand vol overtuiging op de 65-jarige López gestemd: hij beloofde in zijn campagne een Mexico zonder corruptie met volop kansen voor iedereen, en die droom is door de meerderheid van de kiezers omarmd. López zegt dat hij het land rigoureus zal ‘reinigen’, en richt zich in eerste instantie op de aloude elite: graaiende politici stelen het geld dat bedoeld is voor onderwijs en gezondheidszorg. Daarom wil hij flink snijden in salarissen, bonussen en extraatjes van politici, hoge ambtenaren en rechters.

Corruptie

Zondag onderstreepte López nog eens dat hij de corruptie te lijf zal gaan. Het land stond vorig jaar op nummer 135 in de lijst van 185 landen die door corruptiewaakhond Transparancy International is opgesteld (de minst corrupte landen staan bovenaan). Als hij aan de macht is, zo waarschuwde hij, zullen de hoge ambtenaren bijvoorbeeld al hun bezittingen moeten opgeven, en wie betrapt wordt op het aannemen van smeergeld zal flink worden gestraft.

Orlanda Alvarado, een chemisch ingenieur die de plannen van López zondag aanhoorde, zei tegen AP dat het salaris dat de nieuwe president zichzelf toekent heel redelijk is. ‘Veel professionals verdienen niet meer dan 6.000 pesos (272 euro) per maand. En dan heb ik het over accountants en artsen.’