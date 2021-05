Nieuwe legertruck past niet in de garage van de kazerne, maar dat is een ‘kwestie van presentatie’

Personeel van de kazerne in Oirschot inspecteert een tankwagen. Beeld Hollandse Hoogte / John van Hamond

Feit is dat de nieuwe Gryphus van Scania te groot is voor onderhoud binnen, waardoor alternatieve oplossingen moeten worden bedacht. Bij de Generaal Majoor de Ruyter van Steveninckkazerne in Oirschot zijn inmiddels twee van in totaal 300 legervrachtwagens afgeleverd. Prachtige modellen, waarop het ministerie van Defensie trots is, aldus een woordvoerder van de Landmacht.

Maar had niemand voorzien dat de nieuwe modellen vier meter langer én hoger zijn dan hun voorgangers, waardoor groot onderhoud niet in de kazerne in Oirschot kan plaatsvinden? ‘Nee, het is geen blunder’, zegt de woordvoerder. ‘Het is een kwestie van presentatie. Het was een bewuste keuze om grotere legertrucks aan te kopen. In die vrachtwagen ben je beter beschermd tegen mijnen en we hebben meer volume voor transport.’

Maar had niemand zich kunnen afvragen of die voertuigen nog wel in de garages in Oirschot pasten? Omroep Brabant meldde woensdag dat de Scania Gryphus niet eens buiten in de parkeervakken voor de kazerne kan staan, terwijl er al te weinig parkeerplaatsen waren.

Verouderde kazernes

De garages in Oirschot waren nog ingericht op het onderhoud veertig jaar oude legertrucks van DAF. Voor de Scania’s moet een nieuwe garage worden gebouwd. In Oirschot worden over een periode van zes jaar 300 trucks van het type Grypus afgeleverd. Voor groot onderhoud worden uitgeweken naar locaties in de omgeving. ‘De kazernes zijn verouderd’, erkent de woordvoerder van de Landmacht. ‘En we hebben niet de miljoenen om alles nu al optimaal in te richten.’

Die taak is aan het Rijksvastgoedbedrijf en was geen uitgangspunt bij het vervangen van de oude legertrucks. En ja, de garages zijn nu te klein, stelt de woordvoerder van de Landmacht. Daar kwamen ze in Oirschot niet pas achter nadat de eerste Scania voor de deur stond. ‘En dus zijn we niet gelukkig met de stelling dat Defensie blundert, het ging om een keuze voor nieuwe voertuigen.’

Elders sleutelen

Voelt het toch niet alsof iemand een nieuw bankstel heeft gekocht dat niet in de woonkamer blijkt te passen? De woordvoerder: ‘Ververs jij de olie van je auto in de garage naast je huis? We hebben een nieuw voertuig aangeschaft met geweldige, operationele capaciteiten voor de chauffeur. Maar de consequentie is dat die Scania niet meer in de oude gebouwen past. Dat is nooit een vereiste geweest.’

En dus moeten de monteurs elders sleutelen aan het nieuwe pronkstuk van Defensie, volgens Omroep Brabant onder meer bij de kazerne Vredepeel of vliegbasis Gilze-Rijen. ‘Vervelend, de echte oplossing zit in het revitaliseringsprogramma van Defensie’, zegt de woordvoerder. ‘Tweederde van het vastgoed wordt opgeknapt, tot die tijd werken we met tijdelijke oplossingen buiten de kazerne.’