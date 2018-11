Nieuwe kroongetuige Tony de G. geeft verklaringen over meerdere moorden

Honderden politie agenten betrokken bij landelijk inval motorclub Caloh Wagoh.Ook in Amersfoort een inval bij de landelijke actie tegen motorclub Caloh Wagoh.Op het woonwagenkamp aan de Keerkring werden 4 auto's en 3 scooters opgeladen.De auto's, waarvan de deuren waren verzegeld, werden naar een politie opslag, vervoerd.Rechercheurs lopen met mondkapjes een woning op het woonwagenkamp in en uit.Een bewoonster bevestigde dat de betreffende bewoner lid was geweest van de motorclub.Maar ze dacht dat dat over was. Beeld Hollandse Hoogte / Caspar Huurde

Volgens het OM heeft Schiedammer De G. eind vorig jaar aangegeven dat hij uit de school wilde klappen. ‘Hij zag geen uitweg meer’, aldus de aanklager. ‘Hij had het idee dat zijn leven sowieso in gevaar was. Van hem werd verwacht dat hij liquidaties zou uitvoeren, maar hij wilde dat niet. Hij had het idee dat zijn leven in een neerwaartse spiraal was beland.’

Ook Onno de Jong, de advocaat van De G., benadrukte dat zijn cliënt handelde uit spijt, wroeging en angst. Hij wilde weg uit het milieu ‘en kwam zelf tot de conclusie dat hij zich er alleen van kon afkeren met behulp van justitie’. De G. en zijn familie liepen naar eigen zeggen groot gevaar.

Moord in Breukelen

De Amsterdamse Jaïr Wessels werd op 7 juli 2017 met een automatisch wapen neergeschoten op een parkeerterrein bij het treinstation in Breukelen. Hij overleed een dag later aan zijn verwondingen. Wessels was geen onbekende in het criminele circuit en handelde in drugs. Vermoedelijk gaat het om een afrekening.

In de zaak, die vanwege de inbreng van een kroongetuige is opgeschort, staan drie mannen terecht. Naast Tony de G. zijn dit Howard K. en Patrick S. De drie kennen elkaar van motorclub Caloh Wagoh, waar de politie vorige week tientallen invallen deed op verschillende plekken in het land.

Justitie vermoedt dat Patrick S. zijn vriend Wessels naar Breukelen heeft gelokt, maar de rechter oordeelde afgelopen zomer dat er onvoldoende grond was om S. tijdens het onderzoek langer vast te houden. Howard K. – die wel nog vastzit – wordt gezien als de schutter. Hij ontkent dit.

De G. legde eerder al een gedeeltelijke bekentenis af nadat hij door de politie was opgepakt in Spanje, waar hij naartoe was gevlucht. Hij beweerde dat hij voor de moord op Wessels wapens had verstopt in een loods die Greg R., een kopstuk van Caloh Wagoh die vorige week werd opgepakt, had gehuurd voor het stallen van auto's en wapentuig.

Omstreden

De inzet van kroongetuigen als middel om zware criminaliteit te bestrijden is omstreden. Justitie zegt dat het de enige manier is om kopstukken uit het criminele milieu achter de tralies te krijgen, maar tegenstanders stellen dat dat kroongetuigen handelen vanuit een puur egocentrisch motief: ze krijgen strafvermindering cadeau, maar brengen hiermee wel hun naasten in levensgevaar. Bovendien zijn de deals die met justitie worden gesloten niet transparant.

Volgens het OM worden in het belang van de veiligheid van kroongetuigen geen details over deals naar buiten gebracht. Zo mag niets bekend worden over het nieuw op te bouwen bestaan van een getuige.

Hoe gevaarlijk het is om uit de school te klappen, bleek eerder dit jaar al. Een week nadat Nabil B. naar voren was geschoven als kroongetuige in het onderzoek naar een reeks liquidaties door de zogeheten ‘mocro-maffia’, werd zijn onschuldige broer doodgeschoten op het terrein van zijn bedrijf in Amsterdam-Noord.

Toch is in het verleden ook gebleken hoe waardevol belastende verklaringen van een kroongetuige kunnen zijn. In het grote liquidatieproces Passage kregen de hoofdverdachten na getuigenissen van kroongetuigen Peter la S. en Fred R. levenslange gevangenisstraffen opgelegd.