Nieuwe koopkrachtsteun is onvermijdelijk, maar wie krijgt de rekening?

Een aantal bewindslieden van Rutte IV had waarschijnlijk een wegtrekkertje toen ze de augustusraming van het Centraal Planbureau (CPB) onder ogen kregen. Het planbureau zadelt het kabinet op met een formidabele begrotingsopgave. Alstublieft: de inflatie giert en de koopkracht crasht, veel succes met het opvegen van de scherven.

In maart voorspelde het CPB nog een koopkrachtdaling van 2,7 procent voor 2022. Dat cijfer was al tamelijk dramatisch, want zo’n grote achteruitgang van het gemiddelde bestedingsniveau is in minstens 45 jaar niet voorgekomen. Voor 1977 hield het CBS de jaarlijkse koopkrachtontwikkeling niet bij, dus waarschijnlijk is het nog veel langer geleden dat de gemiddelde Nederlander zoveel welvaartsverlies leed.

Die 2,7 procent blijkt nu een grove onderschatting te zijn geweest, omdat de inflatie bijna twee keer zo hoog is als eerder ingeschat. Het CPB kondigde vrijdag aan dat een koopkrachtmin van 6,8 procent voor 2022 meer in de richting komt. Het gevolg daarvan is – aldus het planbureau – dat 1,3 miljoen Nederlanders volgend jaar onder de armoedegrens zullen leven, onder wie meer dan 300 duizend kinderen. Dat is een toename van 34 procent armen in twee jaar tijd.

Weinig mogelijkheden

‘We wisten dat het erg was, en het is toch nog erger dan dat’, zei minister van Economische Zaken Micky Adriaansens onthutst. Collega Sigrid Kaag (Financiën) vindt het ‘vreselijk’ dat zoveel mensen niet meer kunnen rondkomen, maar herhaalde dat ze weinig mogelijkheden ziet om de koopkracht dit jaar nog verder te stutten. Eventuele nieuwe maatregelen zullen pas volgend jaar effect hebben.

Het kabinet heeft vanwege de hoge energieprijzen al voor bijna 7 miljard euro aan koopkrachtmaatregelen genomen, waaronder het tijdelijk verlagen van de brandstofaccijns en de btw op energie. Huishoudens op bijstandsniveau hebben een eenmalige uitkering van 1.300 euro gekregen.

De oppositiepartijen vonden dat al voor de zomer niet genoeg en willen dat het kabinet op Prinsjesdag opnieuw de portemonnee trekt. GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee noemt de koopkrachtdaling die het CPB voorspelt ‘onacceptabel’ en vindt dat alle huishoudens tot anderhalf keer modaal extra financiële steun moeten krijgen. De PVV, SP en PvdA produceren soortgelijke geluiden.

Koopkrachtsteun

Het kabinet beseft dat nieuwe koopkrachtsteun onvermijdelijk is. De komende weken bespreekt de coalitie mogelijke varianten, waaronder een verhoging van de zorgtoeslag, de arbeidskorting of het minimumloon. De tijdelijke verlaging van de brandstofaccijns en de energiebelasting loopt eind dit jaar af. Het kabinet zou kunnen besluiten die maatregelen te verlengen. CDA-partijleider Wopke Hoekstra zei vrijdag in een AD-interview: ‘Tijdens de coronacrisis hebben we een pakket gemaakt om het bedrijfsleven met zijn personeel overeind te houden. Ook nu moeten we fors ingrijpen, al kunnen we niet alles compenseren. Er is minimaal 10 miljard euro nodig.’

Volgens de eigen begrotingsregels moet het kabinet die kosten dekken met belastingverhogingen. In de coalitie lijkt brede steun te zijn voor het verhogen van de belasting op (grote) vermogens in box 2 en box 3. De oppositiepartijen pleiten ook voor hogere belastingen voor het bedrijfsleven, maar daar zijn de rechtse coalitiepartijen minder voor te porren. Ze vrezen dat dit slecht is voor het Nederlandse vestigingsklimaat.

Een verhoging van de vennootschapsbelasting ligt desondanks wel op de coalitietafel, net als het verhogen van de mijnbouwheffing voor olie- en gasbedrijven. Deze sector boekt extreme winsten dankzij de geëxplodeerde energieprijzen. Een flink aantal politieke partijen wil de sector onderwerpen aan een ‘mazzelbelasting’.

Lonen

Het zou het kabinet een lief ding zijn als werkgevers de lonen verder laten stijgen. Daar zou de koopkracht wel bij varen en het zou wat druk van de ketel halen voor het kabinet. Maar de werkgevers laten het een beetje afweten. ‘De lonen nemen opvallend weinig toe’, merkt het CPB op. ‘Uit de tot nog toe afgesloten cao’s valt geen substantiële versnelling in de loongroei waar te nemen, ondanks de krapte op de arbeidsmarkt.’

De cao-lonen stijgen dit jaar met 3,5 tot 4 procent, terwijl de inflatie volgens het CPB op 9,9 procent uitkomt. De werkgevers zijn huiverig voor structurele loonsverhogingen, omdat ze daar ook aan vastzitten als de economie in een recessie belandt.

De Nederlandsche Bank (DNB) en het CPB waarschuwen dat lastenverlichting voor huishoudens contraproductief kan zijn, omdat dit de inflatie aanwakkert. DNB-directeur Olaf Sleijpen schreef deze week in de NRC dat ‘er een cruciaal verschil is met de coronacrisis, waardoor grootschalige steun nu onverstandig is en zelfs averechts werkt’. De oorzaak van de hoge inflatie is immers schaarste aan de aanbodkant (van onder meer aardgas en graan). Wie in zo’n situatie de koopkracht vergroot door consumenten extra geld te geven, jaagt de prijzen omhoog.

Dit mechanisme is hetzelfde als op de Nederlandse huizenmarkt: door de dalende hypotheekrente konden huizenkopers de afgelopen jaren steeds meer lenen en daardoor hogere biedingen uitbrengen op schaarse koopwoningen. Het resultaat was dat de huizenprijzen door het dak gingen: inflatie.

In de Verenigde Staten deelde de regering tijdens de coronacrisis ‘pandemiecheques’ uit aan Amerikaanse gezinnen. Die rechtstreekse inkomenssteun heeft de Amerikaanse inflatie met ongeveer 3 procentpunt verhoogd, toont een recent onderzoek aan.