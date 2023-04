Nieuwe huurwet opgeschort door bommetje van VVD en CDA

Henk Nijboer (PvdA) dinsdag in de Tweede Kamer, waar hij tandenknarsend akkoord ging met uitstel van de stemming over de nieuwe huurwet. Beeld David van Dam

Nog geen maand geleden leek het einde in zicht voor het tijdelijke huurcontract. De Tweede Kamer lag toen op koers om de regels voor particuliere huur zodanig aan te scherpen dat het vaste huurcontract voortaan weer de norm zou worden. Het wetsvoorstel van PvdA en ChristenUnie om tijdelijke huurcontracten onder bijna alle omstandigheden te verbieden, kon rekenen op een overgrote Kamermeerderheid. Alleen voor bijvoorbeeld studentenkamers zouden voortaan nog uitzonderingen mogelijk zijn.

Toch is de nieuwe huurwet die tijdelijke huurcontracten in de ban doet dinsdag niet in stemming gebracht in de Tweede Kamer. Dat heeft alles te maken met een onverwachte actie van de regeringspartijen VVD en CDA. In reactie op het wetsvoorstel van PvdA en CU maakten VVD en CDA vlak voor het weekeinde duidelijk dat zij vrezen dat veel mensen niet meer aan verhuur beginnen als dreigt dat ze voor onbepaalde tijd aan huurders vastzitten. De twee partijen dienden daarom op het laatste moment een wijzigingsvoorstel in voor de nieuwe huurwet. Daarin staat dat kleine huurbazen, die maximaal één huis verhuren, voortaan het recht krijgen om een huurovereenkomst te ontbinden als ze hun huis willen verkopen of als een familielid erin wil wonen.

Opmerkelijk is dat dit vergaande voorstel voor ruim 220 duizend privaat verhuurde woningen pas is ingediend nádat alle debatten over de nieuwe huurwet al hadden plaatsgevonden. In al die debatten is dit wijzigingsvoorstel – dat formeel een amendement heet – niet nadrukkelijk besproken. Het CDA-Kamerlid Jaco Geurts erkende dinsdag desgevraagd dat het daarom verstandig is om het debat over de nieuwe huurwet te heropenen. Kamerleden Henk Nijboer (PvdA) en Pieter Grinwis (CU) gingen hiermee tandenknarsend akkoord. Vermoedelijk gaat het debat na het meireces verder en wordt de nieuwe huurwet vlak daarna alsnog in stemming gebracht.

Wankelende huurwet

De kans is aanwezig dat de nieuwe wet gaat wankelen door het laatste-momentvoorstel van VVD en CDA. Aan D66 zal dat vermoedelijk niet liggen. De democraten zijn ‘heel huiverig’ om huisbazen het recht te geven om hun huurders op straat te zetten als zij hun woning willen verkopen. ‘‘Koop breekt geen huur’ is voor ons een heel waardevol uitgangspunt’, zegt het D66-Kamerlid Faissal Boulakjar desgevraagd. Hij wijst erop dat het beter was geweest als VVD en CDA hun amendement hadden ingediend tijdens de eerdere debatten over dit onderwerp. ‘Hun voorstel heeft zo'n grote impact op het oorspronkelijke wetsvoorstel, dat wij het goed vinden om hierover opnieuw in debat te gaan.’ Maar de kans dat D66 dan alsnog overtuigd raakt, is niet erg groot.

Daarmee is het verstrekkende voorstel van VVD en CDA nog niet van de baan. Mogelijk stemmen bijvoorbeeld PVV en SGP mee met het idee om eigenaren meer macht te geven bij verkoop. Dat zal in de komende debatten nog moeten blijken.

De Kamerleden Nijboer (PvdA) en Grinwis (CU) toonden zich de afgelopen dagen boos en verbouwereerd door het ‘destructieve’ voorstel van VVD en CDA. ‘Wij willen de zekerheid voor huurders vergroten. De amendementen van VVD en CDA vergroten juist de onzekerheid. Dit ondergraaft het geldende huurrecht’, stelden zij in een brief aan de Tweede Kamer. De voorstellen van VVD en CDA vallen ook niet in goede aarde bij onder meer huurders, gemeenten en corporaties.