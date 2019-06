Nieuwe handelsmaatregelen Trump bedreigen Amerikaanse bijbelproductie

Donald Trump tijdens een bezoek aan de McLean Bible Church in Virginia in juni. Beeld EPA

Mark Schoenwald, de directeur van de christelijke tak van uitgeverij HarperCollins, waarschuwt in een verklaring dat de Heilige Schrift zo wel erg duur gaat worden. Hij laat weten zich niet voor te kunnen stellen dat het Trumps intentie is ‘om een bijbeltaks op consumenten en religieuze organisaties te heffen’.

De Verenigde Staten zijn op het gebied van hun boekproductie voor een groot deel afhankelijk van China. Daar worden relatief goedkoop grote oplagen van complex drukwerk geproduceerd, met dun papier, illustraties, inlegvellen en kaarten. Veel kinderboeken komen bijvoorbeeld uit China.

Zo ook bijbels. Meer dan de helft van de honderd miljoen bijbels die per jaar worden gedrukt, rolt in China van de pers, zei Stan Jantz, hoofd van de Evangelical Christian Publishers Association, tegen Religion News. De boekentak van de Amity Foundation, een christelijke vrijwilligersorganisatie in China, drukt bijvoorbeeld al zo’n 18 miljoen bijbels per jaar in honderd verschillende talen.

Ook Jantz haalt uit naar de geplande maatregel van Trump. Hij vreest dat de toegang van gelovigen tot de Bijbel ‘aanzienlijk beperkt wordt als die niet wordt ontzien in de handelstarieven’. Hij voegde daaraan toe dat de bijbeltaks de vrijheid van godsdienst aantast.

Signeren

Het is niet de eerste keer dat Trump uit christelijke hoek kritiek krijgt op de wijze waarop hij met Gods woord omgaat. Velen verwijten hem de inhoud van het Boek der boeken niet goed te kennen. In maart viel het ook niet in goede aarde dat hij bijbels signeerde voor overlevenden van een tornado in Alabama.

De Bijbel is Trumps ‘favoriete boek’, zei hij een televisie-interview in 2015 (met zijn eigen boek The Art of the Deal op een goede tweede plaats). Een geliefde Bijbeltekst kon hij op dat moment niet noemen, maar maanden later citeerde hij in een radio-optreden een leefregel van Mozes die veel voor hem betekent: ‘Oog om oog, tand om tand.’