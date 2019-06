Nieuwe grafietuitstoot bij Tata Steel – bewoners Wijk aan Zee: ‘Goede voornemens blijken pr-praatjes’

Tata Steel-directeur Hans van den Berg deed die toezegging deze week na het verschijnen van een zeer verontrustend rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), waaruit bleek dat de grafietregens zeer schadelijke stoffen voor jonge kinderen bevatten. Het RIVM sprak van zware metalen, zoals lood, mangaan en vanadium. Sinds deze publicatie spreekt de dorpsraad van Wijk aan Zee van ‘zware metalen-regens’, aangezien grafiet een te onschuldige benaming is, aldus de raad.

Tata Steel stuurde dinsdag direct na de publicatie van het RIVM-rapport een bericht rond dat ‘per direct extra maatregelen’ worden genomen om de grafietuitstoot in de omgeving ‘maximaal’ te voorkomen. Tijdens een persconferentie deed Van den Berg zijn belofte om de fabriek stil te leggen, indien noodzakelijk. Of de fabriek nu daadwerkelijk stilgelegd wordt, is onduidelijk. Tata Steel was zaterdag niet bereikbaar voor commentaar.

Mooie pr-praatjes

Volgens Sauw Buwalda van de dorpsraad in Wijk aan Zee blijkt uit de grafietuitstoot van zaterdag dat alle goede voornemens van Tata Steel niet meer zijn ‘dan mooie pr-praatjes’. ‘Die directeur weet echt wel dat je de fabriek niet zo maar kan stil leggen bij de eerste de beste zware metalen-explosie’, aldus Buwalda. ‘Dat is technisch onmogelijk. Het is allemaal pr. De onrust gaat er echter niet mee weg. En zo’n explosie als vanochtend maakt het niet beter allemaal. Die rotzooi gaat alleen weg als alles onderdaks wordt.’

Sinds februari 2019 stuurt Tata Steel geregeld alarmberichten na zware emissies. Het bedrijf heeft al een lange reeks van dwangsommen opgelegd gekregen, maar desondanks gaan deze uitstoten gewoon door. De stofexplosies worden veroorzaakt door het bedrijf Harsco, dat op het terrein van Tata Steel restproducten verwerkt, waarbij geregeld enorme stofwolken vrijkomen. De omliggende gemeenten en bewoners klagen al jaren over overlast, maar deze zomer nam de onrust enorm toe.

Ontwikkelingsstoornissen

De provincie Noord- Holland, die toezicht moet houden op Tata Steel, gaf daarom opdracht de gezondheidsrisico’s te onderzoeken. Het RIVM schreef in dit rapport dat ‘langdurige (lage) blootstelling aan lood leidt tot neurologische ontwikkelingsstoornissen’. ‘Voor deze effecten zijn kinderen het gevoeligst omdat hun hersenen en zenuwstelsel nog in ontwikkeling zijn.’ Kinderen zijn volgens het RIVM ‘de hoogst blootgestelde groep’, daarom richtte het onderzoek zich niet op volwassenen. De kinderen kunnen het grafiet binnenkrijgen via hand-mondcontact.