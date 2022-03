Nieuwe golf van geweld dreigt in Libië na machtsgreep vanuit het oosten van het land

Fathi Bashagha, dinsdag door het parlement in Tobruk aangewezen als de nieuwe premier van Libië. Beeld Reuters

Wie gaat Libië regeren? Dat is de grote vraag nu het parlement dinsdag met een overweldigende meerderheid heeft ingestemd met een nieuwe regering onder leiding van oud-minister Fathi Bashagha. Zittend premier Abdul Hamad Dbeibah weigert vooralsnog zijn zetel in de hoofdstad Tripoli op te geven.

Gevreesd wordt dat de 59-jarige Bashagha met brede steun van partijen en strijdende milities in het oosten van het land, waaronder het leger van de machtige kolonel Khalifa Haftar, de macht desnoods met geweld zal opeisen.

In de Libische hoofdstad zijn milities uit Tripoli en Misrata die Dbeibah steunen al gemobiliseerd om de stad te verdedigen. Het doet herinneren aan 2019, toen Haftar met geweld probeerde Tripoli in te nemen.

Vrije verkiezingen lijken nu verder weg dan ooit. Al ruim tien jaar, dat wil zeggen sinds de dood van dictator Muammar Kadhafi in 2011, wachten de Libiërs vergeefs op vrede en stabiliteit.

Dbeibah werd vorig jaar als premier geïnstalleerd met steun van de Verenigde Naties, met de bedoeling het land naar verkiezingen te leiden. Op de valreep mislukte dat laatste. De verkiezingen werden vlak voor de geplande datum op 24 december afgeblazen omdat het parlement in de oostelijke stad Tobruk niet instemde met de door de toenmalige VN-gezant slecht uitgewerkte kieswetten.

Daarop sloegen diverse partijen in het oosten van het land de handen ineen. Twee weken geleden werd Fathi Bashagha door hen voorgedragen als nieuwe premier.

Bashagha belooft binnen 14 maanden verkiezingen te organiseren. Libië-expert Jalel Harchaoui acht het onwaarschijnlijk dat dit gebeurt. ‘De kans was onder Dbeibah al klein, maar onder Bashagha wordt die nog kleiner.’

De enige manier om een nieuwe oorlog te voorkomen is als Dbeibah besluit af te treden en Bashagha zorgen bij diens aanhangers weet weg te nemen, zegt Harchaoui. Daarvoor moet Bashagha vooral Turkije en de zakelijke elite in Misrata, de geboortestad van beide premiers, ervan weten te overtuigen dat hun belangen niet in gevaar komen.

Na zijn aantreden in 2021 heeft Dbeibah tal van economische concessies en contracten uitgegeven aan machtige zakenlieden, maar ook aan Turkse bedrijven. Turkije heeft bovendien een grote militaire aanwezigheid in Libië.

Wagner Groep

Turkije sloot met de voormalige VN-premier Fayez al-Serraj al een belangrijke en omstreden deal over de maritieme grenzen in de gasrijke Middellandse Zee. Ook steunde Turkije de Libische regering in de strijd tegen kolonel Haftar, die op zijn beurt wordt gesteund door Russische huurlingen van de Wagner Groep. Turkse drones wisten in 2020 uiteindelijk een eind te maken aan de belegering van Tripoli door Haftar.

De vraag is hoe de internationale gemeenschap, en vooral Turkije, zal reageren op de machtsgreep door Bashagha en het Tobruk-parlement. De Turkse president Erdogan zei vorige maand nog achter Dbeibah te blijven staan toen Bashagha zijn eigen kandidatuur bekendmaakte.

Er wordt ook gespeculeerd dat Bashagha inmiddels Erdogan al bewerkt zou hebben om een neutrale positie in te nemen. ‘Het belangrijkste is wie het Libische volk kiest en hoe’, zo zou Erdogan volgens de Engelstalige nieuwssite Arab Weekly hebben gezegd.

De Verenigde Staten en Europa, vooral Groot-Brittannië en Frankrijk, hebben altijd aangedrongen op verkiezingen, maar zouden die eis nu mogelijk op een lager pitje kunnen zetten om de kalmte in het land te bewaren. Rusland, dat nog steeds met zo’n drieduizend huurlingen achter Haftar staat, zou vorige maand al hebben gezegd de kandidatuur van Bashagha te steunen.