Nieuwe gevechten rond Hodeida in Jemen ondanks bestand

Hodeida vormt al maanden de inzet van zware gevechten tussen de Houthi-rebellen en regeringsgezinde milities, die de Houthi's uit de stad proberen te verdrijven. Na bemiddeling van de Verenigde Naties kwamen vertegenwoordigers van de Houthi's en de regering een bestand overeen tijdens vredesbesprekingen in Zweden. Afgesproken is dat beide partijen hun troepen zullen terugtrekken uit de havenstad, zodat de aanvoer van voedsel weer op gang kan komen. De VN hadden gewaarschuwd voor een massale hongersnood als de belegering van de stad en de gevechten zouden voortduren.

Patrick Cammaert

Het is de bedoeling dat een ‘robuuste‘ waarnemerseenheid van de VN toezicht gaan houden op de terugtrekking van de troepen, die binnen drie weken voltooid moet zijn. VN-onderhandelaar Martin Griffiths maakte vrijdag bekend dat de VN-waarnemers onder bevel komen te staan van de Nederlandse generaal-majoor buiten dienst Patrick Cammaert. Die voerde eerder ook al het bevel over een 15 duizend man sterke VN-troepenmacht in Congo.

Griffiths kondigde aan dat de eerste waarnemers al medio volgende week zullen arriveren in Hodeida, maar het is niet duidelijk of dat kan doorgaan als de gevechten doorgaan. Een slecht teken is dat beide partijen het akkoord anders uitleggen. Volgens de door Saoedi-Arabië gesteunde regering van president Abd-Rabbu Mansour Hadi betekent het akkoord dat de ‘officiële autoriteiten‘ weer de controle krijgen over de stad, terwijl de Houthi's zeggen dat de regeringstroepen zich moeten terugtrekken en dat de huidige machthebbers in de stad de ‘officiële autoriteiten’ zijn.

Iran

Afgesproken is dat de twee partijen de onderhandelingen de komende maand zullen hervatten in een poging de weg te effenen voor een volledige vredesregeling. Verscheidene westerse landen hebben Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten, die klagen dat Iran achter de opstand van de Houthi's zit, onder druk gezet een einde aan de oorlog te maken. Ook de Amerikaanse Senaat zet Saoedi-Arabië onder steeds meer druk sinds de moord op de dissidente Saoedische journalist Jamal Khashoggi, die eind oktober in het Saoedische consulaat werd vermoord en in stukjes werd gezaagd. Volgens Amerikaanse senatoren staat wel vast dat de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman de hand had in de moord op Khashoggi.