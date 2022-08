Nieuwe generatie zoekt eigen weg in herdenking en verwerking Indisch trauma

15 augustus 2021: genodigden leggen zonnebloemen bij het Indisch Monument in Den Haag tijdens de Nationale Herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indie. Beeld ANP

Veel zal vertrouwd zijn, maandagavond in de Scheveningse Bosjes. Als de Indische klok luidt, nadert premier Rutte met statige pas het Indisch Monument waar al duizenden mensen staan te wachten. Op zijn revers blinkt het melati-speldje, de Indische jasmijn die veel Indische Nederlanders op 15 augustus dragen om de miljoenen slachtoffers te herdenken die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gevallen in het voormalige Nederlands-Indië. Niet alleen de Nederlandse opa die bezweek langs de Birma-spoorweg of de Indo-Europese moeder die omkwam in een interneringskamp, maar ook alle Indonesische, Chinese en Molukse burgers die tijdens de Japanse bezetting stierven door geweld of honger.

Ook weer present: de vaandelwacht van het Regiment Van Heutsz dat de tradities van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) voortzet. Zeven militairen in ceremonieel tenue met tropische helmhoed en klewang (Indisch hakzwaard) treden onder tromgeroffel in met het regimentsvaandel. Met daarop geborduurd in gouden letters: Krijgsverrichtingen Koninklijk Nederlands-Indisch Leger 1832-1950; Korea 1950-1954; Noord-Kandahar 2006; Uruzgan 2006-2009. Aan de vaandelstok hangt ook een rozet met een Militaire Willemsorde en een blauw lint met de Atjeh-medaille – gegoten uit het brons van de buitgemaakte kanonnen bij de verovering van het paleis van de sultan in 1874.

Omstreden vaandel

‘Ik kan het niet meer opbrengen naast dat vaandel te staan’, verzucht theatermaker Bo Tarenskeen wiens voorstelling Het Indisch Interieur – ‘een komedie over verdringing en ontworteling’ – maandag in première gaat. ‘Dat kan nu niet meer’, zegt hoogleraar koloniale en postkoloniale cultuurgeschiedenis Remco Raben (UvA, UU). Zij zijn niet de enigen die ongelukkig zijn met de Nationale Herdenking 15 augustus 1945. Twee jaar geleden werd het monument beklad door een actiegroep die stelde dat koloniale agressors geen herdenking verdienen. Het zijn vaak derdegeneratie-Indische Nederlanders die op 15 augustus ook aandacht vragen voor de duistere kanten van de koloniale geschiedenis. Daarbij lopen slachtofferschap en daderschap vaak door elkaar. De opa die door het Japanse leger als dwangarbeider werd gebruikt, was voor de oorlog wellicht koloniaal bestuursambtenaar of deed na de oorlog mee aan de Politionele Acties. De roep om meer aandacht voor verschillende perspectieven, wint aan volume door de toegenomen maatschappelijke aandacht voor het slavernij- en koloniale verleden van Nederland.

‘Hoog tijd voor een modernisering’, zegt historicus en blogger Lara Nuberg. De 32-jarige oprichter van gewooneenindischmeisje.nl scheef diverse opiniestukken waarin zij pleit voor een nationale reflectie op de gezamenlijke geschiedenis van Indonesië en Nederland. ‘Nu is het een erg koloniale herdenking. Ik begrijp dat het moeilijk is over daderschap na te denken, als je zelf zwaar hebt geleden. En als je identiteit sterk is verbonden met het KNIL.’ Daar hebben latere generaties, stelt Nuberg, echter minder last van. ‘Zij denken eerder: mijn opa was KNIL-militair en stond dus – tsja – aan de verkeerde kant van de geschiedenis.’ Ook de koloniale benaming ‘Indië’ kan wat haar betreft beter vermeden worden op 15 augustus.

Capitulatie van Japan: generaal Douglas MacArthur tekent op 31 augustus 1945 het verdrag op de USS Missouri. Beeld ANP

Indisch trauma

Theatermaker Tarenskeen (41) merkt dat Indische Nederlanders veel behoefte hebben aan erkenning van het leed dat zij hebben doorgemaakt tijdens de Japanse bezetting en na hun repatriëring naar Nederland. Maar dat leed zit volgens hem nog dieper. ‘Nederlands-Indië was een gewelddadige, racistische samenleving waarin ook de Indo-Europees werd gediscrimineerd. Ook dat behoort tot het Indisch trauma.’ Op een nationale herdenking past het volgens hem al het leed te erkennen, maar ook om rekenschap te geven. De aanwezigheid van het Van Heutsz-regiment vindt Tarenskeen verbijsterend. ‘Ik moet bijna lachen als ik dat vaandel met Atjeh zie.’

Circa 2 miljoen Nederlanders hebben een band met de voormalige kolonie Nederlands-Indië. Van premier Rutte op de eerste rij, wiens vader, broer en zus een Japans interneringskamp overleefden, tot hoogbejaarde veteranen met medailles op hun borst en tieners die wellicht met vragen zitten. Op de website van de stichting krijgen zij het woord in de videoserie Indische Dialogen. Wat de Indische diaspora wil met de nationale herdenking, is niet onderzocht. Lokale versies kunnen enorm afwijken.

Zo begint in Rotterdam, na een korte herdenking, dit jaar voor het eerst een drijvende pasar met Indisch eten en muziek. ‘We hebben ons laten inspireren door de Ketikoti-viering van de afschaffing van de slavernij’, zegt organisator Tenny Tenzer. ‘Wij willen de vrijheid gaan vieren, als startpunt om het Grote Indische Zwijgen te doorbreken.’ De 41-jarige journalist doelt op de weigering van veel Indische ouders of grootouders om te praten over de Tweede Wereldoorlog. Tenzer overweegt volgend jaar de militaire trompettist en diens taptoesignaal helemaal te schrappen. ‘Dat lijkt me niet toekomstbestendig.’

In Amsterdam is er een Dag van Herdenken & Vieren op 16 augustus (tussen de capitulatie van Japan (15 augustus) en het uitroepen van de onafhankelijkheid door Indonesië (17 augustus). Bij het Monument Indië-Nederland, voorheen het Van Heutsz-monument, is sinds vorig jaar een ‘dekoloniserende herdenking’.

‘Te Nederlands verhaal’

‘Natuurlijk moet je de doden herdenken’, zegt hoogleraar Raben. ‘Die verdienen dat. Maar je moet ook oog hebben voor de complexiteit van de geschiedenis.’ De nationale herdenking op 15 augustus is volgens hem een te Nederlands verhaal. Ook al worden de laatste jaren meer groepen slachtoffers genoemd: Europeanen, Indo’s, Molukkers, Chinezen, Papua’s en romoesja’s (dwangarbeiders). De Indonesische burger – destijds Nederlands onderdaan – ontbreekt volgens hem ten onrechte. ‘De herdenking op 15 Augustus is niet te vergelijken met die op 4 mei. Zo’n koloniale herdenking zit vol tegenstrijdigheden. Is een Indonesiër die met de Japanners samenwerkte wel een collaborateur? Waarom noemen we Indische Nederlanders ‘buitenkampers’, maar Indonesiërs niet?’ Zijn advies: maak de herdenking inclusiever, vanuit diverse perspectieven en bedank het Regiment Van Heutsz voor zijn bijdrage. ‘Zij symboliseren het KNIL, het instrument van de koloniale onderdrukking, dat kun je daar niet meer neerzetten.’

Thom de Graaf, sinds twee jaar voorzitter van de Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945 en wiens ouders ook in een interneringskamp zaten, kent de kritiek en stelt dat al tal van wijzigingen zijn doorgevoerd. Zo is de groep te herdenken slachtoffers flink verruimd en is de rol van de vaandelwacht kleiner gemaakt. De entree met vaandelmars is niet langer het hoogtepunt van de herdenking en wordt ook niet meer rechtstreeks uitgezonden op televisie. Het tenue met groene junglehoed is op verzoek van De Graaf vervangen door een antieker ceremonieel tenue. Maar de grootste ingreep is komende maandag te zien.

‘We hebben besloten de ambassadeur van Indonesië en prominentere rol te geven’, zegt De Graaf. ‘Die legt nu meteen na de premier zijn krans bij het monument.’ Eerder verdween de ambassadeur tussen alle andere kransleggers. ‘Door hem een centrale plek te geven, laten we zien we niet alleen maar Europese slachtoffers herdenken.’ Ook nieuw: de herdenking is naar de avond verplaatst, zodat de rechtstreekse NOS-uitzending een groter publiek bereikt.

Van Heutsz-regiment

Over de rol van het Van Heutsz-regiment zegt De Graaf desgevraagd: ‘Die naam kunnen wij niet veranderen. De vaandelwacht vertegenwoordigt alle militairen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in Nederlands-Indië. Die horen erbij op 15 augustus.’ De Graaf probeert de groep slachtoffers zo veel mogelijk te verbreden, maar de periode die wordt herdacht juist beperkt houden. ‘Natuurlijk kunnen we deze herdenking niet los zien van de koloniale geschiedenis, maar we kunnen ook niet alle onderdelen van de geschiedenis op één hoop gooien.’ De Indische gemeenschap in Nederland is volgens hem zeer groot en divers. ‘Ik probeer het midden te houden.’

In het militaire tehuis Bronbeek, tevens kenniscentrum voor het militair-koloniaal verleden, wil kolonel Karel van Dreumel best uitleggen waarom het vaandel belangrijk is voor militairen en nabestaanden. ‘We worden ingezet ‘onder het vaandel’ en sommigen sneuvelen ‘onder het vaandel’. Dat geborduurde doek symboliseert volgens hem de esprit de corps, de verrichtingen en de trouw aan het staatshoofd. ‘Als de vaandelwacht onder de eerste klanken van het Wilhelmus binnenkomt, draagt die ook de zielen van alle gesneuvelden regimentsleden binnen. Die blijven zo altijd bij ons.’ Een naamloos vaandel bestaat volgens hem niet. En een ander regiment kiezen slaat volgens de commandant nergens op. ‘Dan herdenk je de verkeerde militairen.’

Terecht, stelt de kolonel, wordt kritischer gekeken naar de verrichtingen van generaal Van Heutsz en diens aanpak tijdens de Atjehoorlog, eind 19de, begin 20ste eeuw. ‘Er zijn onder dit vaandel heldendaden verricht, maar ook dingen die nooit hadden moeten gebeuren. We moeten echter niks verbergen, we moeten de geschiedenis recht in de ogen kijken en daarvan leren.’ Als een jonge nabestaande wil herdenken zonder vaandelwacht, stelt Van Dreumel, dan verstopt die ook zijn eigen opa. ‘Als je vindt dat die verkeerde dingen heeft gedaan tijdens het koloniaal bewind, wees dan boos op de Nederlandse regering die hem die opdracht gaf.’

Kransleggers

Lang niet alle Indische Nederlanders zijn tevreden met de wijzigingen. ‘Ik ben niet blij met een grotere rol voor de Indonesische ambassadeur’, zegt woordvoerder Michael Lentze van de Federatie Indische Nederlanders. Volgens hem moet Indonesië eerst maar eens verontschuldigingen aanbieden voor het gepleegde geweld tegen Nederlanders tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. ‘Het is bizar genoeg dat we op 15 augustus nu ook Indonesische slachtoffers herdenken. Sommige derde- en vierdegeneratie-Indo’s hebben kennelijk het gevoel dat zij iets goed te maken hebben, maar daar is deze herdenking niet voor bedoeld.’

Onder de kransleggers is maandag ook directeur Rocky Tuhuteru van zorgorganisatie Pelita die zich al zeventig jaar inzet voor het welzijn van Indische diaspora. ‘Het blijft belangrijk dat we slachtoffers herdenken en respect tonen’, benadrukt hij. Op een bijeenkomst in juni over traumaverwerking meldden zich volgens hem driehonderd kinderen en kleinkinderen. ‘Dus ons werk is nog lang niet klaar.’ Tegelijkertijd is ook Tuhuteru naar eigen zeggen anders gaan denken over zijn grootvaders die in het KNIL dienden. ‘Niet dat ik hen meteen als misdadigers zie. We moeten ons wel meer rekenschap geven van ons koloniale en slavernijverleden. Maar dat hoeft van mij niet op 15 augustus.’