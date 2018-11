Nieuwe gegadigde failliet ziekenhuis meldt zich

Cardiologie Centra Nederland (CCN) ziet volop mogelijkheden voor een doorstart van de failliet verklaarde MC IJsselmeerziekenhuizen. Voorwaarde is wel dat die niet meer als een systeemziekenhuis worden beschouwd, maar als een netwerkziekenhuis waarbij in overleg met zorgaanbieders in de regio allerlei vormen van zorg elders – bijvoorbeeld thuis – worden ondergebracht.

In het plan van CCN, dat maandag bij de curator en bij minister Bruno Bruins (Medische Zorg) wordt ingediend, staat dat alle vier de locaties van IJsselmeerziekenhuizen (Lelystad, Emmeloord, Dronten en Urk) open kunnen blijven. Complexe spoedeisende hulp en acute verloskunde kunnen in Lelystad worden aangeboden als het ministerie, zoals Bruins eind vorige week suggereerde, inderdaad bereid is om financieel bij te springen.

‘We moeten dit probleem in een netwerkopzet oplossen’, zegt cardioloog en CCN-oprichter Igor Tulevski. ‘Net doen of er niets is gebeurd en met overheidssteun doorgaan op de oude voet, heeft geen zin. Dat is paniekvoetbal.’

CCN is een publiek-private organisatie, opgezet door cardiologen, die op vijftien locaties in Nederland zorg aanbiedt. Sinds 2014 is de organisatie mede-eigenaar van het kleinste ziekenhuis van het land, in Dokkum. Tulevski: ‘Dat stond op omvallen en functioneert nu prima.’

Zuiderzee Netwerk Ziekenhuis

CCN kan de IJsselmeerziekenhuizen, die de naam Zuiderzee Netwerk Ziekenhuis (ZNZ) moeten krijgen, voor volgend jaar met een budget van 60 miljoen (nu 100 miljoen) draaiende houden, zo staat in het plan. ‘Een 24-uurs spoedeisende hulp en acute verloskunde zijn alleen mogelijk als de zorgverleners ook bereid zijn die extra zorg bij ZNZ in te kopen.’ CCN denkt met 450 (nu 732) personeelsleden toe te kunnen.

Behalve CCN hadden al het St Jansdalziekenhuis uit Harderwijk en de Antonius Zorggroep uit Friesland interesse getoond in het overnemen van de IJsselmeerziekenhuizen of delen daarvan. Het is onbekend of zich nog meer gegadigden bij de curator hebben gemeld.

De kans dat de IJsselmeerziekenhuizen niet helemaal ten onder gaan is aanmerkelijk groter dan bij het Slotervaart-ziekenhuis. In dat ziekenhuis zijn hele afdelingen al volledig ontmanteld.

Minister Bruins liet vorige week weten wél te willen inspringen voor de toekomst van de IJsselmeerziekenhuizen. Sinds de invoering van marktwerking in de zorg heeft de overheid zich teruggetrokken als het gaat om de bedrijfsvoering van ziekenhuizen. Nieuwe gegadigde voor het ziekenhuis in de Flevopolder CCN vindt dat de overheid nu niet aan de zijlijn kan blijven staan.

Cardioloog Turkovski: ‘Het is ook een overheidstaak om de schade nu te herstellen. Als je de IJsselmeerziekenhuizen gaat ontmantelen, dan ben je de patiënten en de zorgverleners kwijt. Maar we moeten nu niet zo maar dom overheidsgeld erin pompen.’

Minister Bruins zei eind vorige week – nadat hij tijdens een Kamerdebat over de problemen met de ziekenhuizen zwaar was bekritiseerd – dat hij zich dit weekeinde ‘actief’ ging bemoeien met de problemen. ‘We hebben niet met elkaar om tafel gezeten, maar wel contact gehad’, zegt Turkovski.

Volgens hem zijn de IJsselmeerziekenhuizen wel degelijk levensvatbaar. Op voorwaarde dat er wordt samengewerkt met andere ziekenhuizen en zorgverleners. ‘Maatwerk organiseren is veel belangrijker dan alles zelf in huis hebben.’

‘Dit kabinet verwaarloost zijn zorgplicht’

Op het Museumplein in Amsterdam waren zondag enkele honderden mensen bijeen om te protesteren tegen de in hun ogen lakse houding van het kabinet bij de ondergang van het Slotervaartziekenhuis en de IJsselmeerziekenhuizen. ‘Dit kabinet verwaarloost zijn zorgplicht’, zo werd door verschillende sprekers ingebracht. De demonstratie was georganiseerd door het personeel van het MC Slotervaart en werd vooral bijgewoond door (ex-)personeelsleden en patiënten van dat ziekenhuis.

Enkele honderden mensen protesteren zondag op het Museumplein tegen de, in hun ogen, lakse houding van het kabinet bij de ondergang van het Slotervaartziekenhuis en de IJsselmeerziekenhuizen. Beeld Harry Cock/de VolkskrantCock

Ches Rijpkema (27), sinds drie jaar werkzaam bij het patiëntentransport van MC Slotervaart en organisator van de demonstratie: ‘Ik weet ook wel dat het ziekenhuis al bijna ontmanteld is en toch heb ik nog hoop dat er op de een of andere manier een doorstart kan worden gemaakt. In de media is gesuggereerd dat na het bekend worden van het faillissement iedereen meteen op zoek is gegaan naar een nieuwe baan en het werk in het Slotervaart heeft laten liggen, maar dat is helemaal niet waar. Zelf heb ik vrijdag nog een patiënt naar een verpleeghuis aan de overkant van het ziekenhuis moeten vervoeren.

‘Het is een schande dat je in een welvarend land als Nederland zo omgaat met doodzieke patiënten. Ik heb de afgelopen dagen onmenselijke taferelen meegemaakt. Wat er met ons ziekenhuis gebeurt, vind ik tekenend voor wat er in het land gebeurt: de zorg wordt afgebroken en de regering steekt geen poot uit.

‘Ik werk 24 uur voor het ziekenhuis, heb ook nog een evenementenbureau en woon thuis. Ik heb ook al een maand geen salaris gekregen, maar andere collega’s staan er veel slechter voor. Ja, ik heb me inmiddels wel bij het UWV gemeld. Omdat dat moet. Het personeel is nog steeds strijdbaar, ook de specialisten, om te redden wat er te redden valt.’

Ches Rijpkema. Beeld Harry Cock/de Volkskrant

Charlie Hilm (74), (bijna ex-)patiënt urologie: ‘Ik ben bang dat het voor het Slotervaart over is, er had een noodplan klaar moeten liggen. Een bedrijf kan slecht worden bestuurd, maar wat me echt boos maakt is de houding van de regering. Geen enkele empathie, geen enkel gevoel voor zorgplicht.

‘Volgende maand word ik 75 en ik heb nog nooit van mijn leven gedemonstreerd. Nu wel, zo woedend ben ik. Ik ben zes jaar geleden in het Slotervaart terechtgekomen voor prostaatkanker. Ik weet dat het ziekenhuis vaak als zwak wordt afgeschilderd, mijn ervaringen zijn juist positief. Er is in het Slotervaart gespecialiseerde expertise waarnaar door andere ziekenhuizen wordt doorverwezen, zoals urologie. Dat zegt genoeg.

‘Ja, het werd laatdunkend de V & D van de ziekenhuizen genoemd. Mij valt juist op dat iedereen voor elkaar klaarstaat. Een soort familieziekenhuis. In de lift spreken de artsen en de schoonmakers elkaar bij voornaam aan. Heel wat anders dan in die kolossen, die supermarkten van ziekenhuizen waar de patiënt is gereduceerd tot een BSN-nummer.’

Charlie Hilm. Beeld Harry Cock/de Volkskrant

Lea Meents (59), doktersassistente op de afdeling cardiologie: ‘Ik werk nu tien jaar bij de poli van de afdeling cardiologie. Dat het financieel slecht ging met het ziekenhuis wist ik ook wel, maar zo slecht….Wij werken op de poli nog gewoon door, maar het is verder in het ziekenhuis wel een chaos.

‘Wat me heel kwaad maakt is dat de regering het allemaal maar op zijn beloop laat. Zo’n minister Bruins die een ziekenhuis ziet als een stapeltje stenen, het is te erg voor woorden. Eigenlijk hebben de regering en de zorgverzekeraars nu hun zin, want ze wilden ons allang dicht hebben. Daarvoor liegen ze alles bij elkaar.

‘Het meest kwetsende vind ik nog dat ook de kwaliteit van onze zorg nu wordt bekritiseerd. Anders dan de IJsselmeerziekenhuizen hebben wij nooit onder verscherpt toezicht gestaan. Ik was er helemaal niet aan toe om te solliciteren, maar ik zal wel moeten. De eerste brief is dit weekeinde de deur uitgegaan.’

Lea Meents. Beeld Harry Cock/de Volkskrant