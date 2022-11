Nieuwe fout in RIVM-lijst van honderd grootste uitstoters, bedrijven onterecht aangewezen

Biggen in een varkenshouderij. Beeld ANP / ANP

In april kwam naar buiten dat het RIVM een coderingsfout had gemaakt in de lijst, die op verzoek van de Tweede Kamer werd opgesteld. Een aantal veehouderijen werd onterecht genoemd als grote ammoniakuitstoter. Dit keer heeft de fout ‘betrekking op de emissie die is toegewezen aan diverse varkens- en pluimveestallen’, schrijft de minister aan de Kamer. De impact van deze laatste fout is nog niet bekend. Daarover wordt later deze maand meer duidelijk.

‘Dit is niet de eerste keer dat de door het RIVM geleverde informatie op een later moment gecorrigeerd moet worden. Als minister moet ik kunnen vertrouwen op de informatie die ik aangeleverd krijg van een onafhankelijk wetenschappelijk kennisinstituut als het RIVM. Dit vertrouwen bleek in dit geval onterecht’, aldus Van der Wal.

Door de fout zijn er weer bedrijven onterecht op de lijst gekomen. ‘Zeer betreurenswaardig’, vindt de minister. Ze wil ‘dat een externe partij gevraagd wordt een algemene evaluatie naar de kwaliteitsbewakende processen binnen het RIVM’ uit te voeren. Ze gaat het ministerie van VWS, waar het RIVM onder valt, vragen hiervoor te zorgen.

Generieke modellen

Sjaak van der Tak, voorzitter van LTO Nederland, noemt de nieuwe fout ‘gênant en met consequenties. Deze vertoning is niet anders te verwoorden’. Het toont volgens hem aan dat het gebruik van generieke modellen voor de aanpak van individuele ondernemers ongeschikt is. Daar is volgens Van der Tak al vaker kritiek op geuit.

Het RIVM ‘betreurt de verwarring’ die bij agrarische bedrijven is ontstaan door de fout. Die kwam aan het licht nadat de achterliggende data van de lijst waren opgevraagd via de Wet Open Overheid (Woo). ‘Agrarische bedrijven hebben op basis van de Woo kritische vragen aan het RIVM gesteld over deze lijst’, aldus het RIVM. Daardoor kwam aan het licht dat er onjuiste emissiefactoren zijn gebruikt.