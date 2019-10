Nieuwe Fortnite online na dagen van paniek bij miljoenen spelers

Het zwarte gat van Fortnite.

Op zondagavond om acht uur Nederlandse tijd staarden tientallen miljoenen liefhebbers van het razendpopulaire spel Fortnite: Battle Royale met grote ogen en open mond naar hun beeldscherm, muis roerloos in de hand. Plotseling, te midden van de eindeloze veldslagen in hun virtuele wereld, kwam die wereld zelf in beweging. De grond schudde, de hemel scheurde open, en alle hoofdrolspelers in de Fortnite-sage kwamen tot leven.

De ruimteraketten bekend uit een eerder seizoen stegen op, de in de tijd bevroren meteoriet die boven het speeleiland hangt kwam tot leven, en uiteindelijk kwamen de spelers zelf los van de zwaartekracht, zwevend en niet meer in staat zich te bewegen. Alles werd opgezogen in een enorm gat in tijd en ruimte. Fortnite, een online game met 125 miljoen spelers dat vorig jaar 2,4 miljard dollar (2,2 miljard euro) aan omzet genereerde, ging op zwart.

In de echte wereld verdwenen alle tweets van het Fortnite-account terstond. Wie de website opzocht, zag op het scherm een pulserend zwart gat in de diepe ruimte, voorzien van onheilspellend strijkmuziek. Ophef, fascinatie, nieuwsgierigheid naar het nieuwe seizoen en verlangen naar méér Fortnite gegarandeerd.

Stunt

Het is een stunt waarbij iedere reclamemaker en marketingmanager zijn vingers zal aflikken (de schaduwzijde is de geraffineerde manier waarop Fortnite spelers – en spelertjes – aan het beeldscherm gekluisterd houdt, en de zorgen van ouders daarover). En een slimme manier om de mystiek en het enthousiasme rond de game tot nieuwe hoogten te stuwen.

Fortnite is nog altijd razend populair. De game heeft vermoedelijk bijna 4 miljard dollar aan omzet gegenereerd sinds het medio 2017 op de markt kwam. De makers gaven in 2018 maar liefst 100 miljoen dollar weg aan de beste spelers, in een reeks toernooien en kampioenschappen. De 21-jarige Dave Jong uit Noord-Holland werd er in één klap miljonair door. Het hoogste punt van de hype lijkt voorzichtig gepasseerd. Hoewel de game zijn uitgever nog altijd meer oplevert dan elke andere concurrent, neemt de omzet langzaam af.

Dinsdagochtend werd een nieuwe versie beschikbaar: Fortnite Chapter 2, Season 1. Een nieuwe wereld, met nieuwe wapens, nieuwe grapjes, en nieuwe trucs om onder de knie te krijgen. De black-out van de afgelopen dagen betekende wellicht goed nieuws voor andere aanbieders van online entertainment. Toen Fortnite een jaar eerder al eens zeventien uur lang op zwart ging, moesten de servers van Pornhub alle zeilen bijzetten.