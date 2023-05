Nieuwe Europese regels maken het moeilijker om gevaarlijke producten te verkopen via webwinkels

Een pakketbezorger van PostNL. Beeld Arie Kievit

Zowel webwinkels als fysieke winkels mogen straks alleen spullen verkopen die in de EU zijn geproduceerd. De producenten moeten in de EU gevestigd zijn of een functionaris hebben die verantwoordelijk is voor de productveiligheid. Toezichthouders kunnen zo makkelijker controleren of producten aan de regels voldoen en producenten aansprakelijk stellen als dat niet zo is. Buitenlandse webwinkels vallen nu nog buiten het toezicht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Ook moeten webwinkels onveilige producten sneller verwijderen als een klacht binnenkomt over de veiligheid van een product. Niet alleen het product zelf, maar ook identieke producten moeten dan uit de online schappen worden genomen.

Daarnaast krijgen consumenten meer rechten bij terughaalacties als producten niet veilig blijken te zijn. Nu krijgen klanten meestal alleen hun aankoopbedrag terug. Met de nieuwe regels moeten winkels ook een vervangend veilig artikel van dezelfde waarde aanbieden of aanbieden het product te repareren.

Veel producten voldoen niet aan regels

Officieel moeten alle spullen die in de EU verkocht worden voldoen aan alle Europese veiligheidsregels. Dat geldt voor zowel webwinkels als fysieke winkels. Toch houden veel buitenlandse sites als Aliexpress en Alibaba zich niet aan die voorwaarden. Uit onderzoek van de Consumentenbond naar 250 producten bleek dat tweederde niet voldoet aan de regels

Dat levert soms gevaarlijke situaties op. Zo begonnen elektronische producten uit zichzelf te roken of gaven ze elektrische schokken af. Ook troffen de onderzoekers speelgoed aan dat makkelijk brak, waardoor er verstikkingsgevaar dreigde voor kinderen. In een ander onderzoek van het Europees Agentschap voor Chemische stoffen bleek dat driekwart van de online producten niet voldoet aan Europese normen voor giftige stoffen.

Oneerlijke concurrentie

Naast de zorgen over de veiligheid van de producten speelt ook mee dat ze zorgen voor oneerlijke concurrentie. Als producten die niet voldoen aan de regels gemakkelijk verkocht worden, concurreren ze met wel veilige producten die vaak meer kosten. Zo is er een ongelijk speelveld.

‘Je kunt niet ver genoeg gaan om onveilige producten van de markt te krijgen’, zegt minister Adriaansens. ‘We moeten ondeugdelijke producten uit niet-EU-landen, via zogenoemde directe import, ook weren op online platforms. Dat beschermt consumenten en is ook goed voor Nederlandse ondernemers die zich wel aan veiligheidsregels voor producten houden.’

De nieuwe regels gaan gelden vanaf 13 december 2024. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gaat controleren of de (web)winkels zich aan de regels houden. De Europese Unie ging al eerder de strijd aan met webwinkels buiten de EU. Sinds 2021 wordt er EU-breed BTW geheven op pakketjes van webwinkels die minder dan 22 euro kosten.