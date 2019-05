Nieuwe escalatie handelsoorlog: VS verhogen importtarieven Chinese goederen

President Donald Trump spreekt donderdag voor het Witte Huis, waar hij honkbalkampioenen Boston Red Sox ontving. Beeld AP

En dit is pas het begin: Amerika dreigt ook bijna alle overige importgoederen onder het veel hogere tarief te laten vallen. Dan zou 325 miljard dollar aan Chinese goederen veel duurder worden voor Amerikaanse klanten. China heeft al gezegd terug te zullen slaan met ‘noodzakelijke tegenmaatregelen’. De maatregelen betekenen een verdere escalatie van de hoogoplopende ruzie tussen de VS en China.

De Amerikaanse president Trump dreigde afgelopen weekend via Twitter al met de maatregelen, als China niet goed genoeg zou meewerken aan het oplossen van het onderlinge handelsconflict. De verhoging komt op een opmerkelijk moment: een Chinese delegatie is op dit moment in Washington om te praten over hoe de spanningen uit de lucht gehaald kunnen worden, en om de importtarieven van tafel te krijgen.

Vooralsnog gaan die gesprekken vrijdag gewoon verder. Over de inhoud van de onderhandelingen donderdag is niets bekend.

Handelstekort

Trump is boos op China omdat het land volgens hem probeert te heronderhandelen over de invoertarieven. De scheve handelsverhoudingen tussen de twee landen – China exporteert veel meer naar de VS dan andersom – zijn de Amerikaanse president al jaren een doorn in het oog. Trump wil het handelstekort met China terugbrengen naar 200 miljard dollar, maar heeft nog een lange weg te gaan: in 2018 exporteerde China voor 419 miljard dollar meer naar Amerika dan Amerika naar China. Nog nooit was het Amerikaanse handelstekort met China zo groot.

Toch leek een akkoord de afgelopen weken niet onwaarschijnlijk: de Amerikaanse minister van Financiën sprak vorige week nog van ‘positieve gesprekken’. Maar na de boze tweets van Trump afgelopen weken is de vlam toch weer in de pan geslagen.

Trump beweert dat de importheffingen slechts een kleine impact hebben op de kostprijs van Chinese producten in de VS. De extra kosten worden ‘grotendeels gedragen door China’, zegt hij. ‘Deze betalingen zijn gedeeltelijk verantwoordelijk voor onze fantastische economische resultaten.’ Het Amerikaanse bedrijfsleven denkt daar overigens anders over. De rekening van de hogere tarieven komt namelijk te liggen bij bedrijven die Chinese producten importeren, en die zijn veelal Amerikaans.

Ook Gary Shapiro, topman bij de Consumer Technology Association, zei vandaag dat de tarieven zullen worden betaald door Amerikaanse consumenten en bedrijven, niet door China, zoals Trump beweert. ‘De tarieven hebben de Amerikaanse technologiesector al een miljard dollar per maand meer gekost.’

De beurzen zijn wereldwijd onrustig nu het handelsconflict opnieuw oplaait.

Onderweg

De onderhandelaars hebben nog wel even tijd om de effecten van het nieuwe importtarief te voorkomen. De 25-procentregeling geldt voor producten die na 06.01 uur vanochtend de Chinese havens hebben verlaten, niet voor producten die al in de VS zijn of onderweg ernaartoe. De schepen met goederen zijn doorgaans enkele weken onderweg.