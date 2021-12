Nieuwe Duitse regering wil vaccinatieplicht invoeren per februari en scherpt meteen alvast andere regels aan

Mensen wachten op hun beurt bij een geïmproviseerde prik- en teststraat in Hamburg. Beeld Jonas Walzberg / DPA

De aanstaande Duitse bondskanselier Olaf Scholz wil uiterlijk in februari 2022 een algemene vaccinatieplicht voorleggen aan de Bondsdag, het Duitse parlement, waarin Scholz’ regering straks een meerderheid heeft. Donderdag kreeg hij daarvoor de steun van de minister-presidenten van de zestien Duitse deelstaten, die verregaande autonomie hebben op het gebied van gezondheidsbeleid.

Donderdag kwamen de deelstaatleiders en de bondskanselier voor de tweede keer deze week bij elkaar voor overleg over maatregelen tegen de corona-epidemie, die ook in Duitsland opnieuw snel uit de hand loopt. Ook scheidend bondskanselier Angela Merkel was aanwezig. Na afloop sprak ook zij zich – voor het eerst – publiekelijk uit voor een algemene vaccinatieplicht. Merkel draagt naar verwachting volgende week het kanselierschap over aan de sociaal-democraat Scholz.

Aan het plan zitten nog wel haken en ogen. Eerst moet de Duitse Ethiekraad, een onafhankelijk adviesorgaan van de overheid, zich over de kwestie uitspreken. Een eventuele vaccinatieplicht mag ook grondwettelijk niet op bezwaren stuiten. Pas dan wordt een wetsvoorstel wat Scholz betreft in stemming gebracht in de Bondsdag.

Belangrijker nog: de aantredend bondskanselier benadrukt dat bij een stemming geen fractiediscipline zal worden gehandhaafd. Dat betekent dat parlementsleden van de coalitiepartijen bij de stemming hun eigen geweten mogen volgen.

Draai

De afgelopen dagen raakt het publieke debat in Duitsland steeds meer in de ban van de mogelijke Impfpflicht. Bij de presentatie van het coalitieakkoord vorige week woensdag benadrukte Scholz dat ‘vaccinatie de uitweg uit deze pandemie’ is. Hij kondigde meteen al een vaccinatieplicht af voor verplegend personeel. Vlak daarvoor was die al ingevoerd voor leden van de Bundeswehr, de Duitse strijdkrachten.

Donderdag beperkte de Duitse regering ook de bewegingsvrijheid voor ongevaccineerden verder. Zo zijn ongevaccineerden niet langer welkom in de detailhandel, met uitzondering van de levensmiddelenbranche, drogisterijen en apotheken. Deze 2G-regels – alleen toegang voor gevaccineerden of genezen mensen – golden al in de culturele en vrijetijdsbranche, zoals in bioscopen en musea. Bovendien mogen ongevaccineerden dagelijks buiten het eigen gezin nog maar twee mensen bezoeken, die beiden eveneens tot hetzelfde gezin moeten behoren.

Tijdens hun campagne in de aanloop naar de Duitse verkiezingen, afgelopen september, wezen de leiders van de drie coalitiepartijen een vaccinatieplicht nog resoluut af. Scholz heeft de afgelopen dagen een opmerkelijk snelle draai gemaakt. Dat gebeurde onder druk van almaar toenemende coronabesmettingen, achterblijvende vaccinatiecijfers en groeiende zorgen over de snelle verspreiding van de nieuwe omikronvariant.

Ook Christian Lindner, leider van de liberale coalitiepartij FDP, zei donderdag dat hij ‘persoonlijk neigt’ naar een vaccinatieplicht. ‘De reden daarvoor is de teleurstellend lage bereidheid tot vaccinatie’, aldus Lindner tegenover de Frankfurter Allgemeine. ‘Dat belast het zorgsysteem en houdt ons constant op de rand van lockdowns.’

Het is nog onduidelijk hoe Duitsland een vaccinatieplicht precies wil vormgeven en handhaven.