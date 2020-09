Nieuwe D66-leider Sigrid Kaag: Europa Eerst

Sigrid Kaag vorige maand tijdens de interne lijsttrekkersverkiezing van D66. Beeld ANP

Kaag, die zaterdag in Arnhem op het schild werd gehesen als nieuwe D66-lijsttrekker, hekelde in haar aanvaardingsspeech ‘de peilingenpolitiek’ in Den Haag. Volgens de voormalige VN-diplomaat heeft dat er onder meer toe geleid dat de Nederlandse positie binnen de Europa is ‘afgekalfd’. Politici zouden te veel hun oren laten hangen naar de EU-scepsis.

Daardoor zijn de Italianen ten onrechte ‘verdacht’ gemaakt’. Kaag leek daarbij te verwijzen naar minister van Financiën Wopke Hoekstra, maar noemde geen namen.

De minister voor Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking, die ruim 95 procent van de stemmen kreeg bij de interne lijsttrekkersverkiezing (‘een communistische uitslag’), presenteerde zichzelf nadrukkelijk als ‘een Haagse outsider’ die wil breken met de huidige politieke cultuur. Ze toonde zich kritisch over de ‘respectloze retoriek’ die soms in de Tweede Kamer te horen is. ‘Dan moeten we niet verrast opkijken dat het vertrouwen in de politiek afbrokkelt.’

Moed

Kaag ziet in Den Haag een gebrek aan leiderschap en moed. Zelf zegt ze te staan voor een ‘politiek die probeert te overtuigen vanuit eigen kracht, ook voordat de peilingen voldoende draagvlak laten zien.’

De D66-leider profileerde zich opnieuw als een potentiële kandidaat voor het premierschap, ook al geven de peilingen daar vooralsnog weinig aanleiding toe. ‘Laat ik nog maar eens zeggen dat ik kandidaat ben voor het Torentje.’ Volgens Kaag komt die ambitie niet voort uit haar ‘vrouw-zijn’, maar omdat ze in de toekomst een beter Nederland wil. ‘We moeten mensen het gevoel geven dat hun lot bij ons in veilige handen is.’