Nieuwe crisis in Londen: regering Truss verliest opnieuw topminister

Minister van Binnenlandse Zaken Suella Braverman arriveerde dinsdag bij Downing Street. Beeld ANP / EPA

In haar afscheidsbrief zegt de 42-jarige bewindsvrouw, die een kleine zes weken geleden door Truss werd aangesteld, dat ze een fout heeft gemaakt door een beleidsdocument over migratie via haar persoonlijke mailadres naar een fractiegenoot te sturen. Hiermee brak ze de regels en volgens haar zitten daar consequenties aan. ‘Doen alsof we geen fouten hebben gemaakt en gewoon doorgaan en hopen dat alles op een magische wijze goedkomt, dat is geen serieuze politiek’, schrijft ze. Dit is een regelrecht aanval op Truss, die erkent een fout te hebben gemaakt met de reeds ingetrokken mini-begroting maar wel gewoon aan wil blijven.

My letter to the Prime Minister. pic.twitter.com/TaWO1PMOF2 — Suella Braverman MP (@SuellaBraverman) 19 oktober 2022

Braverman was afgelopen zomer een van de kandidaten voor het leiderschap van de Conservatieve Partij. Ze staat bekend als een fanatieke Brexiteer, die vastbesloten was om de illegale immigratie aan te pakken. Braverman was tegen het voorstel van premier Truss om het visabeleid te versoepelen. Dat beleid staat een handelsdeal met India in de weg. Als mogelijke opvolger wordt Grant Shapps genoemd, de voormalige minister van Transport die in de strijd om het leiderschap Rishi Sunak steunde.

Genadeklap

Het is de vraag of Braverman met de ongemeend felle ontslagbrief de genadeklap heeft uitgedeeld. Woensdagmiddag zegde Truss een werkbezoek aan een elektronicabedrijf af. Eerder op de dag leed Truss zichtbaar tijdens het wekelijkse vragenuurtje waarin oppositieleider Sir Keir Starmer op genadeloze wijze de spot met haar dreef. Haar positie is zeer wankel na het ontslag, vrijdag, van minister van Financiën Kwasi Kwarteng en de beslissing van diens opvolger Jeremy Hunt om het beleid van de regering radicaal om te gooien.

Bij het fractiebestuur zijn reeds tientallen brieven binnengekomen waarin om het vertrek van Truss wordt gevraagd. Dinsdag gooide partijcoryfee Michael Gove er nog een schepje bovenop door te zeggen dat niet de vraag is of Truss vertrekt maar wanneer.

Tekenend voor de puinhoop in de ambtswoning is het ontslag van haar speciaal adviseur Jason Stein, die eerder de adviseur van prins Andrew was. Stein kreeg de schuld van een lek naar de media over het feit dat Truss oud-minister van Financien Sajid Javid had afgekraakt. Javid was aanvankelijk de grote favoriet om de ontslagen Kwarteng op te volgen.