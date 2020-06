Nieuwe coronawet komt er definitief niet per 1 juli; Remkes verbiedt demonstratie in Den Haag

De coronawet komt er niet per 1 juli, schrijft minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Met het uitstel komt De Jonge tegemoet aan zorgen in de Kamer, die de dagen tot 1 juli voorbij zag vliegen. Een nieuwe ingangsdatum durft het kabinet nog niet te prikken voor de coronawet, die de huidige noodverordeningen ter bestrijding van het coronavirus moet vervangen.

Woensdag bracht de Raad van State zijn – nu nog interne – advies over het wetsvoorstel uit. De Jonge hoopt het aangepaste wetsvoorstel samen met dat advies ‘spoedig’ naar de Kamer te sturen. De kans is nihil dat de coronawet nog ingaat voor het zomerreces, dat op 3 juli begint. Onduidelijk is of de Kamer, die tot september met reces is, voor de behandeling terugkomt.

Na de scherpe kritiek op de inhoud van de coronawet en de snelheid waarmee deze moest worden aangenomen, legt De Jonge die bal nu bij de Kamer. Voor de aanpak van de crisis volstaan de noodverordeningen volgens hem ook. ‘Ik ga ervan uit dat de Kamer het na het reces zal behandelen’, zei De Jonge vrijdag op de wekelijkse persconferentie, waar hij premier Rutte verving.

De verordeningen trekken sinds het luwen van de crisis vuur aan van juristen omdat democratische controle onmogelijk zou zijn, maar de nieuwe wet komt er niet veel beter van af. Volgens critici krijgen de ministers te veel macht om zelfstandig verregaande regels door te voeren. Grote zorgen zijn er ook over de looptijd van een jaar.

Demonstratie afgeblazen

Een demonstratie tegen de nieuwe coronawet werd vrijdag door de gemeente Den Haag verboden. Volgens burgemeester Johan Remkes dreigden zondag zeker 10 duizend mensen naar het Malieveld te komen, omdat organisator Viruswaanzin het protest wilde omkleden met optredens van bekende dj’s. In de aanmelding van het protest zei Viruswaanzin slechts honderd aanwezigen te verwachten.

Volgens Remkes werd de manifestatie door de verwachte topdrukte een bedreiging voor de volksgezondheid. ‘Het Malieveld is niet van elastiek.’ Door het programma ‘in te vullen als een festival’ was eerder sprake van een evenement dan van een protest. Onder de huidige coronaregels zijn evenementen verboden. Viruswaanzin heeft een kort geding aangespannen om het protest alsnog te laten doorgaan.

Een van de sprekers op de manifestatie zou Maurice de Hond zijn geweest, een uitgesproken criticus van het Nederlandse coronabeleid en de verplichte anderhalve meter. Op Twitter schrijft De Hond dat het verbod door Den Haag hem ‘niet verbaast’. ‘De autoriteiten lijken steeds meer op de drie aapjes (ze horen niets, willen niets zien en houden hun mond ook als ze andere opvattingen hebben).’