Nieuwe coronavariant: gaan we met Centaurus de winter in?

‘Veel is nog onbekend, maar we verwachten wel dat we een toename van deze variant gaan zien’, zegt viroloog Marion Koopmans. ‘Momenteel zitten we in een golf die misschien alweer iets aan het afzwakken is. Alles wat nu opduikt, is in die zin relevant dat het de dominante variant van het najaar zou kunnen worden.’

Variant BA.2.75, oftewel ‘Centaurus’, zoals hij losjes wordt genoemd, is een nieuwe versie van de omikronvariant die sinds afgelopen winter het coronalandschap domineert. Aanwijzingen dat hij ernstiger of anders ziek maakt, zijn er niet. Wél lijkt het erop dat hij weer wat beter kan ontsnappen aan antistoffen. Dat zou kunnen betekenen dat wie onlangs corona had, opnieuw geïnfecteerd kan raken – al zullen de meeste mensen er niet erg ziek van worden.

Zomergolf

‘Mijn verwachting is dat dit niet zoiets wordt als de grote sprong die we afgelopen winter hebben gehad, van de delta- naar de omikronvariant. Eerder verwacht je een gradueel verschil, zoals we afgelopen maanden hebben gezien met BA.4 of BA.5’, zegt Koopmans. Dat zijn de twee omikron-subsoorten die momenteel voor de zomergolf zorgen, omdat ze mensen die al immuniteit hebben soms toch weer besmetten.

Het nieuws over BA.2.75 begon deze week rond te zingen, nadat wetenschappers opmerkten dat de variant snel oprukt in India. Ook in onder meer Australië, Japan, Canada en de VS is de nieuwkomer gesignaleerd. In het Verenigd Koninkrijk werden al vijf besmettingen ontdekt, in Duitsland twee.

Dat maakt het alleszins aannemelijk dat de nieuwe variant ook al in ons land rondgaat, denkt Koopmans. ‘Er wordt momenteel niet veel getest. Maar ook de alfa- en de deltavariant zagen we, nadat die in het Verenigd Koninkrijk werden gesignaleerd, al snel opduiken in de Rotterdamse bedrijfsregio.’

Antistoffen

Wat voor golf BA.2.75 zal geven, zal onderzoek de komende dagen en weken moeten uitwijzen. Cruciaal daarbij is hoe goed de variant precies kan ontsnappen aan antistoffen: een vraag die men zal proberen te beantwoorden door in het lab bloedmonsters van geïmmuniseerde mensen bloot te stellen aan het virus.

Maar te oordelen naar de vorm van de uitsteeksels en de snelheid waarmee BA.2.75 oprukt, zijn internationale experts er niet erg gerust op. Zo heeft de nieuweling onder meer enkele mutaties op een plek waar antistoffen het virus graag ‘vastpakken’. ‘Ik hoop maar dat het vals alarm is’, aldus de Oostenrijkse celbioloog Ulrich Elling in een technische bespreking op Twitter. ‘Maar de mutaties die we hier zien, bevallen me niets.’

De nieuwe variant is een nakomeling van omikronversie BA.2 die begin dit jaar korte tijd dominant was in onder meer Europa. Als in een riddersaga vol koningen die elkaar van de troon stoten, werd BA.2 verdrongen door met name BA.5, een variant met drie mutaties. Nu doet de BA.2-familie weer een greep naar de macht: nazaat BA.2.75 heeft liefst elf bouwsteentjes anders dan BA.5.

Ander vaarwater

‘We zitten wel echt in ander vaarwater. Je ziet dat de druk op de ic’s gelukkig beperkt is’, benadrukt ook Koopmans. Daartegenover staat dat er momenteel tegen de 850 coronapatiënten in de ziekenhuizen liggen, van wie corona bij de meeste patiënten ook echt opnamereden is.

‘Ik vind dat best veel’, zegt Koopmans. ‘In de winter kan een nieuwe variant, zeker in combinatie met griep, toch weer een belangrijke toename geven van het aantal patiënten dat zorg behoeft.’

Minister Kuipers van Volksgezondheid mikt erop dat in het najaar de maatschappij zelf maatregelen neemt om het aantal besmettingen in toom te houden. ‘Gaat dat voldoende effect hebben? Ik durf het niet te zeggen’, vindt Koopmans. ‘De vraag is of we straks niet toch weer moeten oproepen tot maatregelen zoals thuiswerken of testen voorafgaand aan bepaalde bijeenkomsten. Daar moeten we in ieder geval rekening mee houden.’