Nieuwe coronamaatregelen zonder handhaving zijn zinloos, stelt het OMT

Handhavers wijzen Bredanaars op de coronamaatregelen, maart 2021. Beeld Arie Kievit

De mondkapjes keren terug in de publieke binnenruimte en bij de kapper. Thuiswerken wordt weer de regel. En zonder coronapas kom je de sportschool, het zwembad, museum of pretpark niet in.

Binnen het Outbreak Management Team, het belangrijkste adviesorgaan van het kabinet in de coronacrisis, heerst volgens OMT-lid Marc Bonten een gedeeld gevoel van onrust over wat het kabinet dinsdagavond officieel bekend zal maken - vooral over de coronapas. Want: ‘Als er niet wordt gehandhaafd op de maatregelen uit onze adviezen, hoeven we eigenlijk niks meer te doen. Dan hebben nieuwe maatregelen helemaal geen zin.’

Die opmerking komt niet uit de lucht vallen. Het kabinet heeft half september de versoepelingen en de daarbij behorende corona-aanpak nog maar nét afgekondigd, of burgemeester Femke Halsema zet er in de Amsterdamse gemeenteraad een groot rood kruis doorheen. Horecaondernemers in de stad hoeven niet te vrezen voor boetes als zij de coronapas van bezoekers niet controleren. Alleen bij ‘excessen’ zal de gemeente ingrijpen. Bijvoorbeeld wanneer er ‘honderden mensen’ in een café blijven hangen na sluitingstijd.

‘De dood in de pot’, noemt Bonten die aankondiging nu. ‘Ik wist niet wat ik hoorde. Toen Halsema dat zei, was het voor mij duidelijk dat het met de besmettingscijfers opnieuw de verkeerde kant op zou gaan.’

Geen boetes uitgedeeld

Kort voordat Halsema de raad toespreekt, heeft het Outbreak Management Team (OMT) het kabinet nog gewaarschuwd dat de voorgenomen versoepelingen, zoals het loslaten van de 1,5 meter-maatregel, kunnen leiden tot een opleving van het virus: ‘Alleen door een brede inzet van het coronatoegangsbewijs in risicovolle settings kan dit risico naar verwachting beperkt worden.’

Die inzet komt er – althans op papier. Op 25 september wordt de coronapas ingevoerd. Alles staat en valt met de naleving hiervan, en die is verre van optimaal. Uit onderzoek van I&O Research blijkt in oktober dat op 35 procent van de bezochte plekken niet om een coronapas wordt gevraagd. In Amsterdam bezoeken verslaggevers van het Het Parool in een week tijd 120 cafés en restaurants. De uitkomst: 76 zaken (63 procent) vragen niet om een coronapas.

Des te opmerkelijker dat Amsterdam tot dan toe geen boetes heeft uitgedeeld voor het niet controleren van de coronapas. ‘Als je maatregelen niet handhaaft, zijn ze niet effectief’, twittert D66-Kamerlid en voormalig Amsterdams gemeenteraadslid Jan Paternotte. ‘Van burgemeesters die wél handhaven hoor ik dat ondernemers zeggen: in Amsterdam handhaven ze niet, waarom verwacht je dat wel van mij?’

Precies daar is OMT-lid Bonten bang voor. Hij snapt dat burgemeesters soms andere afwegingen maken, bijvoorbeeld door een tekort aan handhavers. ‘Maar als duidelijk is dat een maatregel niet kan worden gehandhaafd, zou het moeten betekenen dat een versoepeling niet doorgaat.’

Zwakkeren tegen brutalen beschermen

Inmiddels heeft Halsema bekendgemaakt dat Amsterdam de handhaving van de coronapas alsnog ‘opschroeft’. In de hoofdstad lopen de besmettingen op en raken de ziekenhuizen vol. Kritiek dat Amsterdam daarmee te laat is en Halsema de problemen over zichzelf heeft afgeroepen, is volgens haar woordvoerder onterecht: ‘Halsema heeft niet anders gedaan dan herhalen wat binnen het Veiligheidsberaad was afgesproken’. Handhaven lost ook niet alle problemen op, aldus de woordvoerder. ‘Het gedrag van inwoners en ondernemers zal de pandemie te lijf moeten gaan.’

De oplopende coronacijfers maken volgens hoogleraar sociale wetenschappen John de Wit (Universiteit Utrecht) duidelijk dat je die verantwoordelijkheid dus niet aan de samenleving kunt overlaten. ‘Mensen hebben een beperkt perspectief en denken vooral aan zichzelf.’ Handhaven moet daarom, vindt hij. ‘Ook om de zwakkeren tegen de brutalen te beschermen.’

De burgemeesters, die maandagavond in het Veiligheidsberaad bijeen kwamen, steunen de maatregelen van het kabinet. Voorzitter Hubert Bruls achtte wel extra inspanning nodig om de huidige en toekomstige coronamaatregelen te handhaven, zei hij na het overleg. Bruls wees erop dat de handhaving beter kan. ‘Want in sommige branches wordt de naleving van de coronapas, na een goede start, niet goed nageleefd.’