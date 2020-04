Nieuwe coronagevallen houden Amerikaans vliegdekschip vast in de Stille Oceaan

Amerikaanse Mariniers op het vliegdekschip USS Theodore Roosevelt. Beeld REUTERS

Vrijwel de hele bemanning werd eind maart van boord gehaald op het eiland Guam in de Stille Ocean, waar de VS een grote militaire basis hebben. Dat gebeurde nadat honderden bemanningsleden besmet bleken met het coronavirus. Ook de commandant van het vliegdekschip raakte besmet.

Het Pentagon hoopte dat de bemanning de komende dagen weer aan boord zou kunnen gaan, zodat het vliegdekschip zijn dienst in de Stille Oceaan zou kunnen hervatten. Maar dat gaat voorlopig niet door. Enkele bemanningsleden die na twee weken quarantaine negatief hadden getest en ook geen symptomen vertoonden, bleken later toch met het virus besmet. Om een nieuwe uitbraak aan boord van het vliegdekschip te voorkomen is de quarantaine voor de bemanning met in ieder geval een week verlengd.

In totaal hebben bijna 700 van de 4800 bemanningsleden van het vliegdekschip covid-19 opgelopen. De uitbraak heeft het Pentagon flink in verlegenheid gebracht, vooral vanwege de manier waarop het was omgegaan met de kapitein van de USS Roosevelt. Hij werd van zijn functie ontheven nadat hij de noodklok had geluid over de situatie aan boord.