Nieuwe cijfers RIVM: forse stijging ziekenhuisopnames en doden door coronavirus

Coronapatiënten worden per ambulance verplaatst vanaf het Amphia Ziekenhuis in Breda naar andere ziekenhuizen in Nederland. Beeld Robin Utrecht

Gisteren was het aantal sterfgevallen nog lager dan de dag ervoor. Volgens het RIVM schommelt het dodental per dag deels omdat niet elke overledene gelijk op dezelfde dag wordt doorgeven. Pas aan het einde van de week verwacht het RIVM te kunnen zien welk effect de inmiddels genomen maatregelen hebben.

Het RIVM publiceert sinds gisteren ook meer details over de leeftijd en ziektegeschiedenis van patiënten. Het merendeel van de overleden patiënten is een oudere man met een onderliggende ziekte, blijkt hieruit.

De laatste 24 uur zijn 265 nieuwe patiënten met een coronabesmetting opgenomen in het ziekenhuis. In totaal zijn er in Nederland 1.495 besmette patiënten opgenomen (geweest). Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames ligt hiermee weer hoger dan een dag eerder. Het RIVM houdt niet bij wie van deze patiënten na verloop van tijd weer geneest.

De ziekenhuizen rapporteren alleen over het aantal patiënten op de intensive care. Uit deze cijfers blijkt dat elke dag meer ic-bedden nodig zijn om de zieke patiënten te behandelen. Volgens de stichting Nice zijn er momenteel 478 ic-bedden bezet door coronapatiënten. Dit aantal is in werkelijkheid waarschijnlijk hoger, omdat ziekenhuizen met enige vertraging de exacte cijfers doorgeven.

Het RIVM geeft ook dagelijks cijfers over het aantal vastgestelde besmettingen. Het aantal besmettingen nam met 811 personen toe naar 5.560 personen. Aangezien niet iedere zieke patiënt meer wordt getest, zal het aantal besmette personen in de praktijk aanzienlijk hoger liggen.

De meeste besmettingen zijn nog altijd in Noord-Brabant geregistreerd, waar in totaal 1.739 personen positief zijn getest. Hierna volgen de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland.