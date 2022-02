Nieuwe cijfers: kwart Nederlandse coronapatiënten voor andere aandoening opgenomen

De instroom van patiënten besmet met corona neemt sinds kort weer toe in de Nederlandse ziekenhuizen. Beeld Arie Kievit

Voor het merendeel van de positief geteste patiënten is corona de voornaamste opnamereden, maar bij jongeren is het aantal incidentele besmettingen hoger dan bij ouderen. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van de Stichting Nice en het RIVM. Waarom besmette patiënten in het ziekenhuis belanden is al enige tijd onderwerp van discussie.

De druk op de zorg is een speerpunt in het Nederlandse coronabeleid, en aangezien ook toevallige patiënten meetellen kunnen de dagelijkse opnamecijfers een vertekend beeld geven. Om de impact van corona op de samenleving als geheel en op de zorg in het bijzonder te kunnen bepalen is voor politici relevant welk deel van de dagelijkse opnamen daadwerkelijk wordt veroorzaakt door het virus. Veel landen hielden deze uitsplitsing al langer bij.

De Nederlandse bevindingen sluiten aan bij internationale berichten. Frankrijk, Denemarken en Spanje rapporteren dat een kwart tot een derde van de positief geteste patiënten iets anders onder de leden heeft waardoor ze opgenomen zijn.

‘Toevallig’ besmet

Voor Nederlandse ziekenhuizen houdt de Stichting Nice sinds vorige week bij met welke reden nieuwe covid-patiënten in het ziekenhuis terechtkomen. Van de onderzochte patiënten is een kleine meerderheid alleen vanwege covid-19 opgenomen, 59 procent op de verpleegafdelingen en 63 procent van de ic-patiënten. Daarnaast heeft bij sommigen covid-19 een bestaande aandoening zodanig verergerd dat opname noodzakelijk was. Dit is op verpleegafdelingen bij 17 procent van de patiënten het geval, op de ic bij 13 procent. Zonder corona als complicerende factor waren zij niet opgenomen in het ziekenhuis.

Tot slot zijn er de ‘toevallig’ besmette patiënten. Zij worden behandeld voor iets heel anders dan covid-19. Zowel op de intensive care als op de reguliere afdelingen gaat dit om ongeveer een kwart van de gevallen. Zij zijn niet ziek geworden van het virus, wel moeten zij in isolatie verpleegd worden om verdere verspreiding tegen te gaan. Van een vrij grote groep patiënten, zo’n 40 procent op de verpleegafdelingen, is de opnamereden nog niet gerapporteerd.

Bij jongeren is vaker sprake van een incidentele opname dan bij ouderen. Van de patiënten tussen de 20 en de 40 is op de verpleegafdelingen ruim 40 procent voor een andere aandoening opgenomen. Van de 60-plussers is dit minder dan 20 procent van de patiënten. Op de intensive care zijn de verschillen nog groter, alle 80-plussers die op de ic liggen zijn opgenomen vanwege covid-19, van de twintigers en dertigers is dat 45 procent. De twee nieuw opgenomen patiënten op de intensive care onder de 20 zijn allebei opgenomen vanwege covid-19, niet vanwege een andere aandoening.

Het aandeel coronapatiënten dat voor iets anders in het ziekenhuis ligt is de afgelopen tijd in andere landen flink gestegen, en hoewel Nederland de cijfers pas een week bijhoudt is het waarschijnlijk dat dit hier ook het geval is. Omikron is besmettelijker, waardoor er meer ‘toevalstreffers’ zijn, maar ook milder, waardoor er relatief minder besmette personen ernstig ziek van worden. De instroom van patiënten besmet met corona neemt sinds kort weer toe in de Nederlandse ziekenhuizen.