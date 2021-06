Nieuwe Chinese antisanctiewet tegen Westen ophanden: ‘Koekje van eigen deeg’

Hongkongs hoogste bestuurder Carrie Lam beschouwt de wet als een ‘koekje van eigen deeg’ voor westerse overheden. Beeld AP

De antisanctieswet werd maandag voorgelegd aan China’s hoogste wetgevende orgaan, het Permanent Comité van het Nationaal Volkscongres, en is nu goedgekeurd. De wet moet een juridische basis voor Chinese tegensancties vormen. Volgens experts kan de wet Chinese bedrijven verplichten om internationale sancties te negeren en buitenlandse bedrijven onder druk zetten om geen zaken te doen met door China gesanctioneerde bedrijven, die daarmee tussen twee vuren zouden komen te zitten.

De Chinese wet is vooral gericht tegen de Verenigde Staten, waar de overheid steeds vaker sancties inzet om een vuist te maken tegen het Chinese overheidsbeleid in Xinjiang en Hongkong. De VS hebben rekeningen bevroren van Hongkongse en Chinese politici en verbieden Amerikanen te investeren in bedrijven die banden hebben met het Chinese leger of surveillancebedrijven. Ook de Europese Unie, Groot-Brittannië en Canada hebben recent sancties uitgevaardigd tegen China.

Lege woorden

Beijing slaat doorgaans terug met tegensancties en heeft in navolging van de VS een lijst opgesteld met ‘onbetrouwbare entiteiten’, bedrijven waarmee Chinezen geen zaken mogen doen. ‘Maar op dit moment missen we een juridische basis als we tegensancties aankondigen’, aldus Huang Feng, professor rechten aan Beijing Normal University in Southern China Morning Post. ‘Als die sancties niet door de wet worden ondersteund, dan zijn dit slechts lege woorden.’

Volgens analisten zal de wet politiek weinig impact hebben: westerse overheden zullen zich er niet door laten tegenhouden. Maar bedrijven komen in een moeilijke positie terecht. ‘Als je deze sancties niet uitvoert, kom je mogelijk in de problemen met de VS, maar als je ze wel uitvoert, kom je mogelijk onder druk van Beijing’, zegt Adam Ni, directeur van het China Policy Centre in Australië, ook in Southern China Morning Post. ‘Ieder bedrijf zal voor zichzelf de baten en kosten moeten afwegen.’

De Chinese overheid zegt dat de wet niet aanvallend is bedoeld en slechts te reageren op ‘de hegemonie en machtspolitiek van het Westen’, dat zich met China’s interne zaken bemoeit. Hongkongs hoogste bestuurder Carrie Lam, die door Amerikaanse sancties geen bankrekening meer heeft en naar eigen zeggen stapels cash in huis heeft, sprak dinsdag haar goedkeuring uit over de wet. ‘Ze (de westerse overheden, red.) krijgen een koekje van eigen deeg.’